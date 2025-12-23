Albenga, un presepe storico di scuola maraglianesca arricchisce il Natale di Campochiesa

Albenga. La confraternita di San Giovanni Battista di Campochiesa arricchisce il programma delle iniziative natalizie del territorio comunale con l’esposizione di un presepe di grande valore artistico e storico.

L’opera è composta da 23 manichini in legno vestiti, databili tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, riconducibili alla scuola maraglianesca. L’allestimento del presepe nell’oratorio, curato dai confratelli, è stato reso possibile grazie alla recente donazione della famiglia Della Valle, che ha scelto la Confraternita quale custode di queste piccole ma significative opere della bottega genovese del XVIII secolo.

Il presepe sarà visitabile presso l’oratorio di San Giovanni Battista a Campochiesa durante gli orari delle funzioni religiose.

A margine, si segnala anche il ritorno in paese dell’artistico presepe di circa 30 metri quadrati, curato dal parroco don Angelo Chizzolini, visitabile nei giorni festivi e prefestivi nei locali adiacenti alla parrocchia.

Iniziative della Confraternita in occasione delle Festività Natalizie:

– Novena del Santo Natale cantata tutte le sere dal 16 al 23 dicembre ore 20.45 in parrocchia;

– domenica 21 dicembre IV domenica d’Avvento e Benedizione dei Bambini Gesù;

– 24 dicembre ore 22.00 messa della notte di Natale (a seguire cioccolata calda in piazza);

– 25 dicembre – S. Natale Ore 08.30 – 11.00 messa;

– 26 dicembre – S. Stefano Ore 11.00messa;

– 31 dicembre ore 18.00 messa e canto del “Te Deum” di ringraziamento;

– 1 gennaio 2025 – S. Madre di Dio Ore 11.00 e canto del “Veni Creator”;

– 6 gennaio – Epifania di NSGC Ore 08.30 – 11.00 messa.