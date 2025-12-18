Albenga, tutto pronto per il Babbo Natale dei vigili del fuoco in piazza San Michele

Albenga. Il Comune di Albenga, in collaborazione con il distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga, l’ANVVF – Sezione di Savona e la Protezione Civile di Albenga, organizza l’iniziativa “Incontra Babbo Natale”, in programma sabato 20 dicembre, dalle 15 alle 18,30, in piazza San Michele.

L’evento, rivolto ai bambini di tutte le età e alle loro famiglie, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario natalizio cittadino e unisce il clima di festa a un importante messaggio di solidarietà.

Nel corso del pomeriggio sarà infatti possibile sostenere l’associazione Basta Poco, realtà impegnata nell’assistenza e nel supporto ai bambini con fragilità e alle loro famiglie.

A rendere ancora più speciale l’incontro, ogni bambino riceverà il Certificato di Buona Condotta di Babbo Natale, simbolo di partecipazione e condivisione dei valori del Natale.

L’amministrazione comunale “invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a condividere l’iniziativa”.