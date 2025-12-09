Albenga, svolta per le palazzine di via Milano: dopo dieci anni di fallimento parte la nuova fase

Albenga. Un intervento urbanistico a dir poco complesso, nato vent’anni fa, rallentato da criticità tecniche e poi travolto dal fallimento della società costruttrice: la vicenda di via Milano e via Rita Levi Montalcini è una lunga storia di attese, sospensioni e occasioni rimaste a metà. Oggi, però, la città di Albenga può finalmente intravedere la chiusura di un capitolo che ha pesato per anni sul tessuto urbano.

Il progetto iniziale prevedeva la costruzione delle attuali palazzine residenziali affiancate da superfici commerciali limitate al solo piano terra dell’edificio che affaccia su via Milano. A carico del privato erano le opere di urbanizzazione da consegnare al Comune: la nuova strada Rita Levi Montalcini, il parcheggio del cosiddetto “solettone” e un’area attrezzata per bambini. Nelle prime fasi dell’intervento emersero però alcuni problemi legati alla perimetrazione delle aree, risolti solo nel 2011; a seguire si susseguirono atti integrativi e richieste autorizzative che rallentarono ulteriormente l’iter.

Poi, circa dieci anni fa, l’evento che segnò la svolta negativa: la società costruttrice entrò prima in amministrazione controllata e poi in fallimento, congelando completamente l’operazione. Con l’apertura della procedura fallimentare il Comune si era trovato impossibilitato a intervenire direttamente sugli immobili, potendo agire solo per motivi di sicurezza e ordine pubblico: chiusura di accessi, messa in sicurezza dell’area, prevenzione di occupazioni abusive.

Nel frattempo, le opere di urbanizzazione previste venivano consegnate a intervalli: l’area giochi già completata e, solo nel luglio 2023, il parcheggio del solettone, aperto al pubblico dopo interventi migliorativi dell’amministrazione.

La vera svolta è arrivata soltanto con la conclusione delle procedure fallimentari. L’intero compendio è stato acquisito da una nuova società, intenzionata a completare gli appartamenti rimasti incompiuti e a realizzare le attività commerciali previste. Un recente incontro tra il sindaco Riccardo Tomatis e i nuovi proprietari ha fissato le prime priorità: garantire la piena sicurezza dell’area, oggi vigilata con un servizio di guardianaggio h24, e avviare il percorso per restituire alla città una zona rimasta abbandonata per troppo tempo.

“Abbiamo seguito con grande attenzione ogni passaggio — spiega il sindaco Tomatis — perché questa zona rappresentava una delle ferite più evidenti per Albenga. Ridare dignità, decoro e funzionalità a quest’area era una priorità, tanto più in un contesto in cui le palazzine incompiute avevano iniziato a generare problemi anche di ordine pubblico”. Il primo cittadino sottolinea come la collaborazione con la nuova proprietà abbia finalmente consentito di superare un impasse che durava da anni: “Il servizio di guardianaggio continuo è un segnale concreto: dimostra volontà, responsabilità e attenzione verso le esigenze della città”.

Spiega, infine, il consigliere di minoranza Nicola Podio, che ha contribuito alla risoluzione del problema dal punto di vista professionale: “Abbiamo lavorato professionalmente con il curatore per risolvere il problema. Insieme al collega Guido Lugani, abbiamo seguito da vicino alcune fasi, ciascuno con le proprie competenze professionali, e anche grazie a questo prezioso impegno condiviso oggi possiamo finalmente parlare di un risultato atteso da anni da tutta la città”.