Albenga, sversamento di gasolio nel rio Carenda: attivata la procedura di contenimento e bonifica

Albenga. Si è verificato oggi uno sversamento di gasolio nel rio Carenda, in prossimità della zona della Polveriera. A renderlo noto è il Comune di Albenga.

L’episodio è stato prontamente segnalato da un cittadino che, notando un’iridescenza anomala sulla superficie dell’acqua, ha allertato immediatamente il Comune e i Carabinieri Forestali.

A seguito della segnalazione, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale (Ufficio Tutela del Territorio), il personale dell’ufficio ambiente comunale, i tecnici di Arpal e la Guardia Forestale. Gli operatori hanno individuato il punto esatto della fuoriuscita, confermando che si trattava effettivamente di gasolio.

È stata quindi attivata una ditta specializzata che ha provveduto a posizionare panni assorbenti per contenere la dispersione e concentrare il materiale in punti definiti, così da consentirne la rimozione tramite idrovora e aspirazione. La fuoriuscita è stata bloccata e sono in corso le operazioni per la completa bonifica dell’area.

Gli enti preposti avvieranno ora le indagini necessarie per accertare le cause dell’evento e individuare i responsabili.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Voglio innanzitutto ringraziare l’imprenditore agricolo che ha segnalato la presenza dello sversamento e che ha dato delle indicazioni che sono risultate fondamentali per ricondurre all’origine del problema. Ringrazio anche gli uffici comunali che sono prontamente intervenuti e hanno limitato i possibili danni ambientali e alle coltivazioni. Fortunatamente si è riusciti a intervenire in tempo per contenere il pericolo. Domani mattina proseguiranno le operazioni di bonifica del tratto di rio interessato”.

Il Comune continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a informare la cittadinanza sugli sviluppi.