Albenga, successo per il Coro dell’Unitre in Santa Maria in Fontibus

Albenga. Grande successo per il concerto natalizio del Coro dell’Unitre Comprensoriale Ingauna nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus ad Albenga.

Centinaia di persone ad applaudire il coro che ha proposto un repertorio vasto ed accattivante.

Nei prossimi giorni il coro “Voci del Centa”, diretto da Eleonora Mantovani, terrà altri concerti in collaborazione con la Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese”:

Alassio sabato 13 dicembre alle ore 20 e 45 nella Chiesa dei Cappuccini,

Ormea il 28 dicembre alle ore 15 e 30 nella Chiesa di San Martino,

Pieve di Teco sempre il 28 dicembre alle ore 18 e 30 nella Chiesa di San Giovanni Battista

4 gennaio ad Albenga nella Cattedrale di San Michele alle ore 16.

Numerose inoltre le iniziative dell’Unitrè albenganese tra queste: in programma l’11 dicembre a Palazzo Oddo la conferenza del professor Jacopo Marchisio su “La narrazione seriale: letteratura, cinema, televisione”, a Borghetto “I monti e l’entroterra di Borghetto e Loano”di Giuseppe Peretti, a Ceriale, in collaborazione con la locale Pro Loco, giovedì 11 dicembre con Gabriele Cipriani e l’azienda “Il Bombo e il18 dicembre con Renata Briano ed Alessia Cepollina sulle ricette liguri dal Monte al Mare nella Sala Fizzotti.

“Anche quest’anno – spiegano il presidente Claudio Almanzi e la vice presidente Piera Gallino– un gruppo di insegnanti ed esperti si è impegnato notevolmente, predisponendo per questo accademico 2025- 2026 un gran numero di corsi e conferenze che stanno riscuotendo un grande successo. Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica. Ci tengo a precisare che ai nostri corsi ci si può iscrivere in ogni momento dell’anno in quanto la segreteria, a parte il periodo di chiusura per le vacanze natalizia, è sempre aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle 15 alle 17″.

Per chi volesse avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie dell’Unitre3 ingauna a Palazzo Oddo, in via Roma, 58, ad Albenga.

E’ possibile anche visitare la pagina FB Uni3ingauna, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il rinnovato sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it.