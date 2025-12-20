Albenga, sicurezza idraulica e decoro: via libera al piano per la pulizia del Centa

Albenga. Sicurezza del territorio che passa attraverso il corretto deflusso delle acque. È con questo intento che, con delibera di giunta, è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al primo lotto funzionale, per la manutenzione e la pulizia dell’alveo del fiume Centa, nel tratto compreso tra la SS 1 Aurelia e la foce.

Il progetto, redatto dal geometra Alessio Lino di Albenga, prevede una spesa complessiva di 108mila euro.

Le operazioni pianificate includono: la rimozione della vegetazione e il ripristino della sezione idraulica in sponda destra dal ponte Viveri e in sponda sinistra dall’istituto scolastico Paccini fino alla foce, comprendendo inoltre la verifica degli scarichi lungo l’alveo.

Con il voto unanime della giunta, gli uffici comunali sono stati incaricati di raccogliere subito i permessi necessari per poter affidare i lavori alla ditta incaricata e fissare così la data d’inizio del cantiere: presumibilmente entro il mese di gennaio.

Le attività saranno svolte da personale specializzato, con l’impiego di attrezzature idonee e nel rispetto delle normative vigenti.

“Si tratta di un intervento importante, atteso da tempo, che ha l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre le criticità idrauliche nel tratto che va dalla foce al ponte dell’Aurelia del fiume Centa”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Tomatis.

“La manutenzione dei rii e dei canali presenti sul territorio comunale rappresenta una priorità per la tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio urbano. Come amministrazione stiamo lavorando con continuità, stanziando annualmente risorse significative su questo tema, a cui si affiancano importanti interventi strutturali, come quelli sul rio Fasceo, Carenda e Carendetta attualmente in corso, per un valore complessivo di diversi milioni di euro”.

“Albenga è caratterizzata da una fitta rete di canali e rii e, con una programmazione a rotazione, stiamo cercando di intervenire su tutti. Occorre tuttavia ribadire che, sempre più spesso, gli eventi meteorologici assumono un’intensità tale da comportare inevitabili disagi: una situazione che riguarda Albenga, come molte altre realtà in Italia e non solo. Proprio per questo riteniamo indispensabile una pianificazione di lungo periodo e il supporto di risorse provenienti da enti sovracomunali, in grado di affiancare i Comuni sia negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella progettazione di opere strutturali di adeguamento di rii e canali, fondamentali per la sicurezza del territorio”, ha concluso il primo cittadino.