Albenga saluta due pilastri del commercio, Alfredo e Maurizia Sesia in pensione: “Ma lasciamo Il Candidato in buone mani”

Albenga. Dopo oltre 35 anni trascorsi dietro un bancone, segnando la storia del commercio e dell’accoglienza nella Città delle Torri, Alfredo Sesia e sua moglie Maurizia hanno deciso di calare il sipario sulla loro lunga attività professionale per godersi “la meritata pensione”, passando ufficialmente il testimone alla nuova generazione.

La notizia della chiusura della loro esperienza al ristorante-pizzeria “Il Candidato”, in via Cavour, nel centro storico, segna la fine di un’epoca per Albenga, ma “la nave, – utilizzando le loro parole, – non smetterà di navigare”, con la gestione che passerà nelle mani del figlio Angelo e del socio Andrea Giallombardo: riapriranno a febbraio dopo un restyling completo del locale, che durerà un paio di mesi.

Si conclude così un viaggio iniziato per una scelta di cuore, quando Alfredo decise di lasciare Genova e il suo impiego come spedizioniere al porto per trasferirsi all’ombra delle torri ingaune.

“Insieme abbiamo capito subito che dovevamo reinventarci, perché ad Albenga il porto non c’era – ha scherzato Alfredo ai microfoni di IVG. – E così, il primo aprile 1989, abbiamo aperto il Caffè Noir: sembrava un pesce d’aprile per la data, ma per noi era l’inizio di tutto e per 5 anni abbiamo lavorato sodo, collaborando con realtà come il Black Out e imparando i segreti del mestiere da Pier Paolo Marco, il barman che mi ha insegnato ogni trucco del mestiere, quando io ero abituato a fare tutt’altro”.

Il loro percorso è stato un’evoluzione continua tra le vie della città, passando per l’apertura dello Snack&Coffee in via Trieste, dove hanno anticipato i tempi della ristorazione veloce: “Eravamo un punto di riferimento per le colazioni e per i primi pranzi rapidi dedicati a banche e uffici. Consegnavamo il menu a mano, loro sceglievano e poi ci telefonavano per prenotare: era un ritmo frenetico, ma bellissimo. Potremmo definirlo una rivoluzione per l’epoca”.

Ma l’impronta di Alfredo e Maurizia è rimasta indelebile anche in viale Pontelungo con “U Café d’Arbenga”, un locale che è stato il cuore pulsante per generazioni di studenti: “Siamo stati l’anima e il rifugio per i ragazzi delle vicine sedi del liceo, in via Dante e viale Pontelungo, condividendo con tanti ragazzi del territorio i momenti più spensierati della loro giovinezza”.

Poi, dopo un’esperienza formativa a Ortovero per Alfredo, a Borgo Fasceo, nel 2005 è iniziata una nuova avventura insieme: “Il Candidato”. Una sfida che si è protratta per vent’anni e che oggi arriva al momento del passaggio di consegne: “Lasciamo l’attività in mani sicure, a nostro figlio Angelo e ad Andrea, che daranno nuova linfa al locale con migliorie e un tocco di modernità, pur mantenendo lo staff che per noi è stato una vera famiglia, specialmente negli ultimi dieci anni”, hanno affermato con commozione e comprensibile orgoglio.

Nel salutare i propri clienti, Alfredo e Maurizia non nascondono l’emozione e rivolgono un pensiero a chi li ha sostenuti in questo lunghissimo cammino: “Dobbiamo dire grazie a tutte le persone che ci hanno accompagnato, collaboratori preziosi che sono diventati parte della nostra famiglia, del nostro vissuto”.

La saracinesca si abbasserà ufficialmente domenica 28 dicembre, ma il saluto finale do Alfredo e Maurizia sarà una festa dedicata a tutta la cittadinanza: “Il 30 dicembre ci ritroveremo per una ‘sbicchierata in via Cavour’: chiunque voglia passare per un abbraccio, per condividere un ricordo o anche solo per un saluto è il benvenuto, prima che lo spazio torni ai giovani per un nuovo, entusiasmante capitolo di questa storia”.