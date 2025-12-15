Albenga, Raiko Radiuk rappresenterà il Comune nella rete europea “EU Local Councillors”

Albenga. Il consigliere comunale Raiko Radiuk è stato ufficialmente nominato rappresentante del Comune di Albenga nella rete EU Local Councillors, l’alleanza che riunisce oltre 3.000 amministratori locali e regionali di tutta Europa impegnati a comunicare ai cittadini il lavoro dell’Unione Europea e a rafforzare la partecipazione al progetto europeo.

La rete è aperta agli amministratori che scelgono di condividere con i propri concittadini ciò che l’UE realizza per i territori e di promuovere un dialogo costante sulle politiche comunitarie. I membri possono inoltre contare su strumenti dedicati, servizi di supporto e occasioni di confronto con altri rappresentanti europei per sviluppare competenze, scambiare esperienze e costruire nuove collaborazioni.

Gestita congiuntamente dalla Commissione Europea e dal Comitato Europeo delle Regioni, la rete rappresenta oggi uno dei principali canali di connessione tra Bruxelles e le realtà locali.

Afferma il consigliere Raiko Radiuk: “Negli ultimi anni – e anche negli ultimi giorni – l’Unione Europea è stata messa alla prova sotto molti aspetti. Questa grande creatura che abbiamo costruito, e di cui facciamo parte, merita di essere sostenuta, fatta crescere e trasformata. Perché solo l’unione fa la forza, e solo uniti si cresce davvero. Non ho mai condiviso le posizioni anti-europee: spesso sono il rifugio di chi, pur avendo responsabilità decisionali, non riesce a risolvere i problemi e preferisce scaricare le colpe altrove. L’UE diventa così il capro espiatorio perfetto, ma non è un modo serio di fare politica. Ho deciso, in accordo con l’amministrazione ingauna e con il Sindaco – che ringrazio per la fiducia – di lavorare con impegno sui grandi temi europei all’interno di questa rete di amministratori locali, per condividere speranze, metodi e strumenti. L’obiettivo è contribuire a costruire un futuro più prospero e più pacifico per tutti, cercando di onorare al meglio l’incarico che gli Albenganesi mi hanno affidato.”