  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incarico

Albenga, Raiko Radiuk rappresenterà il Comune nella rete europea “EU Local Councillors”

E' l’alleanza che riunisce oltre 3.000 amministratori locali e regionali di tutta Europa impegnati a comunicare ai cittadini il lavoro dell’Unione Europea e a rafforzare la partecipazione al progetto europeo

Raiko Radiuk

Albenga. Il consigliere comunale Raiko Radiuk è stato ufficialmente nominato rappresentante del Comune di Albenga nella rete EU Local Councillors, l’alleanza che riunisce oltre 3.000 amministratori locali e regionali di tutta Europa impegnati a comunicare ai cittadini il lavoro dell’Unione Europea e a rafforzare la partecipazione al progetto europeo.

La rete è aperta agli amministratori che scelgono di condividere con i propri concittadini ciò che l’UE realizza per i territori e di promuovere un dialogo costante sulle politiche comunitarie. I membri possono inoltre contare su strumenti dedicati, servizi di supporto e occasioni di confronto con altri rappresentanti europei per sviluppare competenze, scambiare esperienze e costruire nuove collaborazioni.

Gestita congiuntamente dalla Commissione Europea e dal Comitato Europeo delle Regioni, la rete rappresenta oggi uno dei principali canali di connessione tra Bruxelles e le realtà locali.

Afferma il consigliere Raiko Radiuk: “Negli ultimi anni – e anche negli ultimi giorni – l’Unione Europea è stata messa alla prova sotto molti aspetti. Questa grande creatura che abbiamo costruito, e di cui facciamo parte, merita di essere sostenuta, fatta crescere e trasformata. Perché solo l’unione fa la forza, e solo uniti si cresce davvero. Non ho mai condiviso le posizioni anti-europee: spesso sono il rifugio di chi, pur avendo responsabilità decisionali, non riesce a risolvere i problemi e preferisce scaricare le colpe altrove. L’UE diventa così il capro espiatorio perfetto, ma non è un modo serio di fare politica. Ho deciso, in accordo con l’amministrazione ingauna e con il Sindaco – che ringrazio per la fiducia – di lavorare con impegno sui grandi temi europei all’interno di questa rete di amministratori locali, per condividere speranze, metodi e strumenti. L’obiettivo è contribuire a costruire un futuro più prospero e più pacifico per tutti, cercando di onorare al meglio l’incarico che gli Albenganesi mi hanno affidato.”

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.