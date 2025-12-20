Albenga, raid vandalico nella notte: decine di macchine danneggiate

Albenga. Notte di follia, nel segno del vandalismo, ad Albenga. Si è conclusa questa mattina (20 dicembre), con un brutto risveglio per tanti cittadini ingauni e una lunga “processione” al comando dei carabinieri per denunciare.

Celati dal buio, infatti, alcuni ignoti hanno messo in atto un vero e proprio raid vandalico prendendo di mira decine di auto.

Hanno colpito in piazza XX Settembre, viale Liguria, piazza Nenni, via Brescia, via Torino e via Patrioti.

Vetri delle auto infranti e danni ingenti proprio alle porte delle feste natalizie. In un caso è stato preso di mira anche un camion da lavoro, da cui sono stati sottratti alcuni attrezzi.

Nella maggior parte dei casi, invece, le auto sono risultate vuote o sono comunque stati sottratti pochi spiccioli a fronte di costi ingenti per le riparazioni.

Nella mattinata odierna sono state presentate una decina di denunce ai carabinieri, ma il numero sembra destinato a salire velocemente.

I militari hanno già avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.