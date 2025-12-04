Albenga, Migrantes diocesana cerca volontari per la scuola di lingua italiana

Albenga. Migrantes diocesana cerca volontarie e volontari per la scuola di lingua italiana

“Siamo un gruppo di Volontarie e Volontari, credenti e non credenti, ognuno con la sua identità e diversità. Ci unisce il valore “accoglienza-integrazione linguistica-inclusione sociale interculturale”.

La scuola è attiva dal marzo 2018 sotto l’egida dell’Ufficio diocesano “Migrantes” diretto prima da Giorgio (diacono) e dal 2019 da don Edmondo Bianco (presbitero). Responsabile e coordinatore della scuola è Giuliano Basso.

“La nostra scuola è rivolta ai “rifugiati”, i “migranti”, a tutti – donne e, uomini di ogni età interessati ad imparare, migliorare od approfondire la lingua italiana. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e la disponibilità al confronto con persone di culture differenti. Si richiede inoltre la disponibilità di almeno due ore settimanali”.

La scuola è aperta ad Albenga martedì, giovedì e venerdì pomeriggio: i corsi di lingua italiana sono aperti a Alassio, Albenga San Fedele, Leca, Loano e Cisano sul Neva.