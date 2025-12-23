Albenga, il Pd replica a Podio-Crosetto: “Città lasciate sole subiscono i tagli del Governo”

Albenga. “Siamo al paradosso, ma al paradosso vero. Sentire esponenti locali che sostengono il Governo nazionale, lo stesso Governo delle tasse, della confusione e delle promesse mancate, attaccare frontalmente un’amministrazione comunale che da anni rappresenta responsabilità e serietà è semplicemente ridicolo e inaccettabile”.

Lo afferma il circolo Pd di Albenga in replica alle accuse di Nicola Podio, consigliere di minoranza, e di Roberto Crosetto, presidente del circolo ingauno di Fratelli d’Italia, in relazione al bilancio discusso nell’ultima seduta del consiglio comunale.

“Ad Albenga, – hanno proseguito dal Pd, – il sindaco e la sua squadra lavorano ogni giorno per garantire servizi, manutenzioni, welfare e sicurezza ai cittadini, nonostante un quadro nazionale che rende ogni bilancio comunale un esercizio di equilibrismo. L’aumento della pressione fiscale, le promesse sistematicamente disattese, le continue strette su pensionati e lavoratori mentre si favoriscono evasori, banche e multinazionali: questo è l’elenco reale delle mancanze di un Governo allo sbando, impegnato a far approvare una manovra finanziaria a colpi di fiducia”.

“Le risorse alle forze dell’ordine sono ridotte all’osso, i fondi ai Comuni sempre meno e il Circolo ingauno di Fratelli d’Italia si permette pure di sputare sentenze? La Politica è una cosa seria, non un gioco sulla pelle e sui sentimenti dei cittadini. Non è una campagna elettorale permanente, a intermittenza e a convenienza. Credete davvero che le tasse vadano abbassate? Bene: chiedetelo ai vostri ministri”, hanno aggiunto ancora i “dem”.

“Credete che la sicurezza sia una priorità? Allora spiegate perché il vostro Governo taglia i fondi alle forze dell’ordine per dirottarli in armamenti e progetti fallimentari e costosi come i centri in Albania. Un esame di coscienza, ogni tanto, sarebbe salutare. Avrete mai il coraggio di dire ai cittadini la verità? Una verità semplice: Albenga, come tutti i territori, viene lasciata sola. Sola sui bilanci, perché lo Stato scarica sui Comuni costi e obblighi senza garantire trasferimenti adeguati. Sola sulla sicurezza, perché servono organici, presidi e investimenti che solo il livello nazionale può assicurare”.

“Non si può chiedere ai Comuni di supplire a carenze strutturali che dipendono da scelte governative. Albenga fa la sua parte ogni giorno, con responsabilità e trasparenza. Sarebbe utile che anche il Governo iniziasse a fare la propria, invece di puntare il dito contro chi, sul territorio, lavora davvero per la comunità”, hanno concluso dal Pd di Albenga.