Albenga, il 13 dicembre la “Merenda di Natale” al bar “Non Uno Meno”: giornata all’insegna dell’inclusione con Anffas

Albenga. Sarà una giornata speciale quella di domani (venerdì 13 dicembre) al Parco Peter Pan di Albenga, dove l’Anffas – Area Minori darà vita ad un’interessante iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadinanza in un clima di festa, dialogo e solidarietà concreta.

Si tratta di un evento aperto a tutti, con inizio alle 15 e fino alle 18, che punta a promuovere l’inclusione attraverso il gioco e momenti di incontro diretto con la comunità: sono previste attività ludiche e creative dedicate ai bimbi, ma anche preziosi spazi di dialogo per gli adulti.

Sarà anche un’occasione per conoscere da vicino l’Area Minori di Anffas Albenga, una realtà d’eccellenza composta da un’équipe multidisciplinare di medici, educatori, psicologi e professionisti: un team che lavora quotidianamente in rete con scuole, famiglie e territorio, si occupa di progettazione e attività educative rivolte ai minori con disabilità.

Nell’occasione, le famiglie potranno confrontarsi con gli operatori e scoprire i progetti e i servizi a loro dedicati.

Al bar “Non Uno Meno“, poi, spazio alla dolcezza unita alla magia natalizia con la “Merenda di Natale“: i ragazzi dell’Anffas accoglieranno i partecipanti con dolci prelibatezze e le loro creazioni natalizie fatte a mano.

Sarà un momento conviviale che unirà il piacere di stare insieme alla beneficenza: per partecipare è prevista una donazione libera (a partire da 5 euro per gli adulti).

Un unico obiettivo: sostenere le attività dell’associazione. Il ricavato della “Merenda”, infatti, andrà a finanziare i progetti futuri, contribuendo a far crescere nuove possibilità per i ragazzi.

“Vieni alla Merenda di Natale: ti aspettano dolci, creazioni e tanta voglia di stare insieme”, il messaggio conclusivo degli organizzatori per un invito rivolto a tutta la comunità.