Albenga, festa natalizia alla RSA Trincheri: musica e sorrisi grazie all’ASD Pontelungo e al Quartiere Sant’Eulalia

Albenga. Un pomeriggio all’insegna della musica e della condivisione quello vissuto ieri, giovedì 11 dicembre, nella sala consiliare della RSA Trincheri, ad Albenga, dove una trentina di ospiti hanno accolto la visita dell’ASD Pontelungo 1949, in collaborazione con il Quartiere Sant’Eulalia.

A fare gli onori di casa la direttrice Laura De Andreis e la coordinatrice Veronica Gallo, che hanno accolto i ragazzi e gli organizzatori dell’iniziativa. Presenti all’iniziativa anche gli artisti Olinda Di Dea e Bruno Piras, che hanno intrattenuto gli ospiti tra musica e karaoke, insieme all’animatrice Roberta Francaviglia.

L’evento, coordinato dalla responsabile degli eventi del quartiere, Moira Massari, anche in veste di presentatrice, è entrato nel vivo con un breve discorso di auguri, seguito dall’intervento del Capitano della Juniores, Davide Gerini, che ha letto un messaggio dedicato agli ospiti. Gerini ha poi donato alla struttura una maglia di allenamento firmata da tutti i giocatori

A portare il saluto della società è stato anche il mister Fabrizio Accame, che ha rivolto gli auguri di buone feste consegnando alcune sciarpe granata per omaggiare la RSA.

Dopo l’intrattenimento musicale, i ragazzi del Pontelungo si sono messi a disposizione delle assistenti della struttura servendo dolci natalizi e bevande. Una rappresentanza del gruppo ha inoltre fatto visita ai piani di degenza, per portare gli auguri di Natale anche a chi non può lasciare la propria stanza.

La giornata si è conclusa con i ringraziamenti ufficiali e con una foto di gruppo. La direttrice De Andreis ha espresso gratitudine alla società per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. A chiudere l’incontro, l’intervento del dirigente responsabile della Juniores, Giuseppe Barreca, che ha salutato tutti i presenti.

Un momento semplice, che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della comunità e dello spirito natalizio.