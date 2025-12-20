Albenga, colpo notturno al Caffè Letterario: rubato l’incasso e vetrate sfondate

Albenga. Non solo il raid vandalico ai danni delle auto, ma anche un furto ingente nella notte appena trascorsa ad Albenga. Dopo la pizzeria-ristorante “La Dolce Vita”, questa volta nel mirino è finito il “Caffè Letterario ai Giardinetti” di piazza del Popolo.

Intorno alle 4 di notte, un uomo ha infatti mandato in frantumi le vetrate esterne del locale e si è introdotto rubando l’incasso dell’intera giornata: si parla di centinaia di euro.

Stando a quanto riferito, alcuni testimoni avrebbero assistito alla scena e avvertito i proprietari e carabinieri, che si trovavano già nelle vicinanze.

Il malvivente sarebbe stato sorpreso e fermato mentre si trovava ancora all’interno del locale. Nelle prossime ore saranno forniti aggiornamenti in merito ai provvedimenti adottati nei suoi confronti.

E sempre nella notte appena trascorsa, qualcuno (da accertare se possa eventualmente trattarsi della stessa persona), ha anche cercato di introdursi all’interno delle pompe funebri Le Torri, forse per rubare un televisore. In questo caso, però, nonostante i danni alla vetrata, per fortuna il colpo non è andato a segno.