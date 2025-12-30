Albenga, Ciangherotti lancia il progetto “Un sorriso in più”: “Un giorno al mese visite e cure odontoiatriche gratuite o a prezzo agevolato”

Albenga. “Non può esserci sicurezza senza dignità e non può esserci dignità senza il diritto di sorridere senza vergogna”. Così il dentista ingauno Eraldo Ciangherotti ha deciso di lanciare “Un sorriso in più”, un nuovo progetto che, una giornata al mese per tutto il 2026, vedrà il suo studio di viale Pontelungo offrire visite e cure odontiatriche gratuite o al prezzo di costo.

“Ad Albenga, in questi giorni, si parla di vandalismi, degrado, giovani che spaccano invece di costruire. Nel mio piccolo, ho deciso di fare il contrario: ricostruire – spiega Ciangherotti – Da gennaio 2026, nel mio studio odontoiatrico nascerà ‘Un sorriso in più’: vuol dire che, per tutto il 2026, un giorno al mese, il primo sabato del mese, sarà interamente dedicata a visite e cure odontoiatriche gratuite (estrazioni dentali, otturazioni, devitalizzazioni e ricostruzioni in composito) o con un contributo esclusivamente limitato alla sola spesa dei manufatti odontotecnici”.

Il progetto è rivolto a: minori residenti ad Albenga, seguiti dai servizi sociali; anziani residenti ultra settantenni soli, con Isee inferiore a 8.000 euro.

“Per un anno metto a disposizione, gratuitamente, il mio lavoro, il mio tempo e la mia équipe, per un giorno al mese – aggiunge Ciangherotti – Il funzionario dei servizi sociali del Comune, il direttore del Consultorio dell’Asl2 albenganese e le parrocchie della città riceveranno una mia lettera con la richiesta di collaborare all’individuazione dei primi pazienti. Tale iniziativa è personale e professionale, senza alcuna commistione con le figure politiche della città. Io metto a disposizione una poltrona e il mio lavoro; agli enti pubblici ed ecclesiali chiedo segnalazioni e fiducia”.

“Nel tempo mi impegnerò affinché questo protocollo di intesa ‘virtuale’ venga raccolto, a fine anno, magari da un altro collega, così che, sotto le torri, possa proseguire e restare sempre attivo, nel tempo, un ambulatorio di ‘Un sorriso in più’. Ad Albenga c’è chi rompe e chi aggiusta. Io ho scelto da che parte stare”, conclude Ciangherotti.