Albenga, antenna 5G a Lusignano: la preoccupazione del Comune su installazioni “senza confronto con le comunità locali”

Albenga. Il consigliere alle frazioni di San Fedele e Lusignano Raiko Radiuk interviene per esprimere una forte preoccupazione riguardo alla recente installazione di una nuova antenna 5G a Lusignano.

Pur riconoscendo la correttezza formale dell’iter autorizzativo, mette in evidenza le criticità politiche e territoriali legate a decisioni prese senza un reale coinvolgimento delle comunità locali.

Afferma il consigliere Radiuk: “Purtroppo, è stata autorizzata, nel pieno rispetto degli iter previsti, una nuova antenna 5G in zona Rusineo a Lusignano. La procedura è formalmente corretta, ma ciò non significa che sia giusta e condivisibile.

Ancora una volta, il territorio si trova davanti a decisioni calate dall’alto, rispetto alle quali le comunità locali non hanno voce”.

“Non è la prima volta: già a San Fedele e in altre zone sono stati installati pali per antenne 5G, finanziati dal PNRR, senza tenere conto né del reale fabbisogno né delle preoccupazioni dei cittadini. Opere che il Comune non ha potuto contestare in alcun modo, perché classificate come infrastrutture “strategiche” nazionali e qualsiasi ricorso avrebbe provocato una sconfitta presso i tribunali e un conseguente danno erariale, che un buon amministratore deve cercare di evitare”.

“Non sono un tecnico delle telecomunicazioni e non mi arrogo il diritto di certificare rischi sanitari che la scienza deve valutare. Ma una cosa è certa: quando i cittadini esprimono dubbi, un’amministrazione seria non li archivia, li ascolta. E li fa valere nelle sedi opportune”.

E ancora: “Il punto è politico: perché in Italia la legislazione nazionale decide dove collocare antenne e impianti senza consultare le comunità? Perché i Comuni devono essere spettatori inerti e, se osano sollevare critiche o ricorsi, rischiano danni erariali mentre le grandi società di telecomunicazioni procedono indisturbate installando antenne finanziate con fondi del PNRR anche laddove la banda è già coperta?”.

“E qui emerge una contraddizione lampante: mentre i pali 5G arrivano con sorprendente efficienza, la fibra ottica, quella che davvero serve a famiglie, imprese e servizi, procede a rilento vergognoso. A Lusignano e San Fedele, da subito mi sono impegnato per scrivere alla società nazionale di riferimento perché portasse anche qua la fibra veloce. Progetto arrivato, autorizzato, e i lavori sono stati eseguiti solo in parte, hanno superato i termini, e adesso stiamo riesaminando un nuovo progetto in ritardo. Dove sono gli stessi criteri e fondi di urgenza che vengono evocati per le antenne? Chi tutela la coerenza infrastrutturale del nostro territorio?”.

“Questo non è un atto contro l’innovazione, che anzi vorrei, ma un atto per la dignità dei territori e la tutela della salute, della logica urbanistica e della prerogative amministrative. Albenga non può essere trattata come un terreno neutro su cui si piantano antenne senza ascoltare nessuno” conclude il consigliere albenganese.