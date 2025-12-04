  • News24
Secondo lotto

Albenga, affidati i lavori per l’ampliamento del cimitero di Leca: 210 nuovi loculi

Intervento da 500mila euro: previste anche la sistemazione degli ossari e l'installazione degli ascensori

Albenga. Sono stati affidati i lavori per la realizzazione del secondo lotto dell’ampliamento interno del cimitero di Leca.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Andrea Alessandri, prevede la sopraelevazione delle due batterie di loculi inaugurate nel 2021, proseguendo così il percorso di adeguamento e ampliamento degli spazi cimiteriali già avviato negli anni scorsi.

L’intervento (circa 500 mila euro) nasce da un’esigenza concreta e ormai non più rinviabile: garantire nuovi posti e assicurare una gestione ordinata e dignitosa delle sepolture, in risposta alle necessità di una comunità in costante crescita.

Il Sindaco Riccardo Tomatis dichiara: “Questo intervento ci permetterà di rispondere a un bisogno fondamentale per la nostra città. Il progetto prevede la sopraelevazione delle strutture esistenti con la realizzazione di 210 nuovi loculi, oltre alla sistemazione degli ossari. Un aspetto particolarmente significativo riguarda l’installazione di due ascensori, che consentiranno l’accesso ai piani superiori anche alle persone con disabilità o anziane, migliorando così la fruibilità e l’inclusività dell’area cimiteriale”.

