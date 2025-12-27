Alassio, Volpiano Pianese in ritiro in vista della Turin Winter Cup

Alassio. L’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, insieme al sindaco Marco Melgrati, mostra la maglia ufficiale del G.S.D. Volpiano Pianese, realizzata con una dedica speciale al Comune di Alassio e impreziosita dallo stemma della Città. L’occasione di questo gradito omaggio è stata il ritiro giovanile ad Alassio della società – che fa parte del percorso Juventus Training Center – in vista della nuova edizione della Turin Winter Cup. Questo appuntamento di riferimento nel panorama calcistico giovanile nazionale si chiuderà il prossimo 6 gennaio presso lo Juventus Training Center di Vinovo, dove verranno disputate le finali.

In vista di questo appuntamento di rilievo, presso lo stadio Ferrando di Alassio nei giorni scorsi si sono allenati circa 90 ragazzi tra i 12 e i 16 anni del G.D.S. Volpiano Pianese, appartenenti alle categorie Under 14, 15, 16 e 17, accompagnati dallo staff guidato dal Direttore Sportivo Lorenzo De Simone.

“Siamo molto felici di aver ospitato il ritiro giovanile del G.D.S. Volpiano Pianese – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – Credo che per i giovani calciatori e per i numerosi genitori che li hanno accompagnati in questa trasferta possa essere un notevole stimolo trovarsi di fronte, sul Muretto di Alassio, alle firme dei Campioni del Mondo del 1982, che fecero proprio nella nostra città il ritiro prima della storica vittoria in Spagna. Alassio continua a confermarsi una città di riferimento per il calcio giovanile e il turismo sportivo, come dimostra anche la ventunesima edizione dell’Alassio Winter Cup, che in questi giorni porta sui nostri campi oltre 600 bambini e bambine, circa 60 società e sei tornei, trasformando lo sport in un’importante occasione di promozione del territorio. Un sentito ringraziamento alla società partecipata Gesco per l’impegno al nostro fianco in queste iniziative e l’augurio di proseguire la splendida collaborazione con il Volpiano Pianese e con tutte le altre società – calcistiche e di numerose altre discipline sportive – che nella nostra città trovano un clima estremamente favorevole e strutture adatte per i loro allenamenti, in ogni periodo dell’anno. Colgo l’occasione per inviare un grande in bocca al lupo alle squadre del G.D.S. Volpiano Pianese impegnate alla Turin Winter Cup e alle squadre che ad Alassio si contenderanno l’Alassio Winter Cup”.