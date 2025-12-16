Alassio, via libera alla sosta gratuita pomeridiana al porto “Luca Ferrari”

Alassio. Il Consiglio di Amministrazione della Marina di Alassio ha dato il via libera a una significativa misura di supporto al tessuto economico locale. Durante la recente riunione del 5 dicembre, il CdA ha approvato all’unanimità l’introduzione di un periodo di sosta gratuita giornaliera per l’accesso veicolare al Porto Turistico Luca Ferrari.

L’iniziativa è il frutto di una stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che aveva formalmente avanzato la proposta tramite l’assessore alle Società Partecipate Patrizia Mordente.

L’obiettivo è chiaro: incentivare l’affluenza di visitatori e residenti al porto e nelle aree limitrofe.

Il provvedimento stabilisce un regime di sosta gratuita e continuativa valido per il periodo centrale della giornata con l’obiettivo di garantire un beneficio concreto per chi desidera pranzare o usufruire dei servizi portuali senza l’onere del parcheggio.

La gratuità è prevista dal 15 gennaio al 28 febbraio del 2026. Orario giornaliero gratuito: tutti i giorni della settimana, dalle 13 sino alle 16.

“Con questa misura – dichiara l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – la nostra Amministrazione Comunale intende promuovere sempre di più l’accesso e la fruizione del nostro bellissimo porto turistico ‘Luca Ferrari’ da parte dei cittadini e dei turisti, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento della città, soprattutto in un periodo di bassa stagione, quando iniziative analoghe di gratuità dei parcheggi sono generalmente attive anche nei parcheggi esterni al porto. Facilitare l’accesso e l’utilizzo dei servizi portuali rappresenta anche un modo concreto per valorizzare il territorio e sostenere le imprese che ne fanno parte, e la nostra intenzione è favorire sempre di più azioni che possano andare in questa direzione”.

“L’iniziativa rappresenta un passo concreto per rendere il nostro porto sempre più integrato con la vita cittadina, non solo come polo nautico, ma come vero e proprio centro di interesse e servizio per l’intera comunità – spiega Rinaldo Agostini, il presidente del CDA della Marina di Alassio – Accogliendo l’invito del Comune, vogliamo dare un segnale tangibile di sostegno alle imprese che operano qui, specialmente durante la stagione invernale”.