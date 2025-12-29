  • News24
Incidente

Alassio, tamponamento tra veicoli sull’Aurelia: soccorsi mobilitati

Sul posto vigili del fuoco e personale sanitario

Incidente stradale, poco prima delle ore 10:00, ad Alassio, sulla via Aurelia.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga: tre veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento, con due persone ferite.

I pompieri hanno provveduto all’estrazione dei feriti dai mezzi utilizzando l’estricatore. Successivamente, i feriti sono stati affidati ai sanitari della Croce Bianca di Andora per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e svolto i rilievi e gli accertamenti del caso.

La viabilità è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

