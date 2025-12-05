Alassio, respinto il ricorso al Tar contro il ripascimento

Alassio. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza del TAR Liguria, con la quale sono state respinte in toto le richieste di annullamento degli atti di gara e di aggiudicazione dell’appalto del ripascimento della costa, nonché un paventato risarcimento danni.

“Ad avanzare le pretese di annullamento e risarcitorie – ricordano dal Comune – fu nel mese di gennaio scorso il secondo classificato della gara d’appalto, il quale – ritenendo illegittimo l’affidamento al primo classificato – chiedeva lo scorrimento della graduatoria con assegnazione allo stesso della commessa e/o, in subordine, un risarcimento dei danni. Totalmente avversa al ricorrente la sentenza del Tar Liguria, innanzi al quale il Comune si è prontamente costituito per difendere i propri atti, così come l’appaltatore aggiudicatario. Il TAR non solo ha riconosciuto la legittimità della procedura di gara di affidamento dei lavori ma ha anche respinto integralmente le richieste di annullamento, sia degli atti di gara sia degli atti di affidamento dell’appalto e, conseguentemente, anche le presunzioni risarcitorie, di fatto sancendo il corretto e legittimo operato tecnico-amministrativo degli uffici comunali”.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, insieme all’assessore alla Protezione Civile ed Affari Legali del Comune di Alassio, Franca Giannotta, e al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, capogruppo comunale di maggioranza e già assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, commenta: “Ancora una soddisfazione per questa Amministrazione arriva dalle aule di giustizia, che hanno riconosciuto il corretto e diligente operato dei nostri uffici comunali. Ringrazio a tal fine in primis l’Ufficio Legale del Comune in capo all’Avv. Simone Contri e l’Ufficio Gare e Appalti, nella persona del suo Funzionario, la Dr.ssa Avv. Lorella Rivaroli, servizi entrambi sotto la gestione del nostro Segretario Generale, la Dr.ssa Roberta Ramoino, i quali, non solo hanno redatto atti, come verificato, inoppugnabili nell’interesse collettivo, ma li hanno anche egregiamente difesi”.

“Adesso, con rinnovata serenità, potremo anche portare a termine le lavorazioni aggiuntive a quelle contrattuali, grazie all’ autorizzazione giunta circa un mese fa dalla Regione Liguria. Autorizzazione rilasciata con il cortese interessamento dell’assessore Regionale alla Protezione Civile, Dott. Raul Giacomo Giampedrone, che ringraziamo personalmente, a seguito della quale ci è stata data la possibilità di utilizzare le economie del ribasso d’asta sempre a tutela delle persone e dell’abitato grazie alle quali, prima della prossima stagione primaverile, realizzeremo un’ulteriore opera di ripascimento con materiale proveniente da cava terrestre per circa 10 mila metri cubi“, conclude.