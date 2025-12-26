  • News24
In acqua

Alassio, oltre cento partecipanti al cimento invernale di Santo Stefano

Appuntamento giunto alla sessantunesima edizione e nei prossimi giorni toccherà ad altre cittadine liguri

cimento alassio
Alassio. Alle 11.15 in punto, illuminati dai raggi del sole, gli oltre cento partecipanti al cimento invernale alassino di Santo Stefano si sono buttati in acqua, in occasione della 61^ edizione della manifestazione, nonchè trentesimo trofeo Pino Cosso, alla presenza del corpo bandistico Città di Alassio e animazione di giocoleria acrobatica.

Si tratta di uno dei Cimenti Invernali più longevi della Liguria e dell’Italia intera, a cui ne seguiranno altri, nei prossimi giorni, in diverse cittadine rivierasche.

Ad organizzarlo è la Società Nazionale di Salvamento, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e il Circolo Nautico al Mare (CNAM), con il supporto della Polizia di Stato. Presenti sul molo Bestoso anche il consigliere regionale Rocco Invernizzi e l’assessore comunale di Alassio Franca Giannotta.

