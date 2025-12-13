  • News24
Alassio, manutenzione straordinaria di via Gramsci: approvato il progetto da 121 mila euro

L'avvio dei lavori è previsto al termine delle festività natalizie, il sindaco Melgrati: "Completamento del percorso di riqualificazione del levante cittadino"

La Giunta comunale di Alassio ha approvato il progetto di manutenzione dell’intero piano di calpestio della centralissima via Gramsci, per un quadro economico complessivo pari a 121 mila euro.

Nell’ambito del progetto, la pavimentazione storica sarà rimossa con modalità tali da garantirne l’integrità: ogni elemento verrà smontato, numerato e accatastato, e successivamente si procederà al ripristino del sottofondo, necessario per una corretta regimentazione delle acque e per scongiurare nuovi cedimenti strutturali. Una volta ultimate queste operazioni, la pavimentazione originale verrà ripristinata nella sua sede.

L’avvio dei lavori è previsto al termine delle festività natalizie e potrà essere formalizzato dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali di Genova, per la quale il Comune di Alassio ha già provveduto a presentare istanza lo scorso ottobre.

“Dal momento che il tratto di via Gramsci interessato da questo intervento rappresenta l’ultimo ancora privo di manutenzione recente – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – l’opera che andremo presto a realizzare rappresenta il completamento del percorso di riqualificazione dell’arteria principale di Borgo Passo, nella zona a levante di Alassio”.

“Un intervento importante con il quale la nostra amministrazione comunale prosegue nella tutela e nella valorizzazione del centro storico cittadino, nell’ottica di un’attenzione costante al decoro urbano e alla sicurezza della viabilità” conclude il primo cittadino alassino.

