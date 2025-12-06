  • News24
Alassio lancia “Silver”: cultura, movimento e benessere per gli over 65

Il programma delle attività in calendario da dicembre 2025 ad aprile 2026

Generico dicembre 2025

Alassio. Alassio lancia l’iniziativa “Alassio Silver – cultura, movimento e benessere”. A partire da dicembre 2025 e fino ad aprile 2026, gli over 65 saranno i protagonisti nella Città del Muretto di un ricco calendario di attività settimanali pensate per promuovere la vita attiva, la socializzazione e la valorizzazione del patrimonio locale. Il progetto, promosso dalla Rete di Destinazione Alassio, è reso possibile grazie agli introiti della tassa di soggiorno e si inserisce nel più ampio contesto di destagionalizzazione e di promozione del benessere in Liguria.

Il programma prevede: lunedì – L’arte di Carlo Levi: una giornata dedicata all’approfondimento artistico e culturale; martedì – Trekking cittadino: l’occasione perfetta per fare movimento all’aria aperta, scoprendo angoli nascosti e panorami suggestivi di Alassio; mercoledì – Ginnastica dolce: un appuntamento irrinunciabile per la salute fisica, mirato a migliorare la mobilità e l’equilibrio in modo sicuro e rilassante; giovedì – Bibliomovie: incontri e proiezioni che uniscono letteratura e cinema, stimolando la discussione e l’aggregazione; venerdì – Tutti in pista: Un momento di svago e socialità, ideale per combattere la sedentarietà con allegria e musica; sabato – Arte e letteratura inglese: un viaggio culturale per mantenere la mente allenata e curiosa, esplorando temi internazionali.

“Lo scopo di questo progetto reso possibile grazie agli introiti della tassa di soggiorno e promosso dalla Rete di Destinazione Alassio – sottolinea il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – è offrire un programma diversificato che spazia dall’attività fisica all’arricchimento culturale, garantendo che ogni giorno della settimana abbia il suo momento dedicato. Il cuore dell’iniziativa è un palinsesto settimanale equilibrato, studiato per stimolare sia il corpo che la mente. “Alassio Silver” non si limita a offrire passatempi, ma rappresenta un vero e proprio investimento sulla qualità della vita della popolazione matura, un segmento demografico particolarmente significativo in Liguria. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’età dell’argento in un periodo di nuove scoperte, energia e benessere duraturo. Un ringraziamento sentito all’Associazione Vecchia Alassio per la divulgazione di carattere storico e culturale sulla Città di Alassio offerto nell’ambito del progetto”.

Per maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione, è possibile consultare il portale turistico del Comune di Alassio nella sezione Attività.

