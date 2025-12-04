“Alassio in Rosa per Alessia” 2025: oltre 6 milla euro raccolti a favore di AIRC

Alassio. Al termine di “Alassio in Rosa per Alessia”, e dopo aver raccolto e verificato tutte le rendicontazioni delle diverse realtà coinvolte, l’Amministrazione Comunale di Alassio è lieta di comunicare che l’edizione 2025 della manifestazione ha permesso di raccogliere € 6.090,17, destinati a sostenere le attività realizzate dalla Fondazione AIRC per la ricerca contro i tumori femminili.

La manifestazione “Alassio in Rosa per Alessia” è stata promossa dall’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, AIRC, la consigliera alle Pari Opportunità Cinzia Salerno, la società partecipata Gesco e numerose realtà del territorio.

In questa edizione un momento di grande rilievo è stato il convegno “Le nuove frontiere della ricerca oncologica” con la Prof.ssa Lucia Del Mastro, direttore della Clinica di Oncologia Medica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, introdotta dal Direttore Generale del Policlinico San Martino, Marco Damonte Prioli. Intorno ad esso si sono svolte numerose altre iniziative con raccolta fondi alle quali hanno contribuito le associazioni alassine: dalla cena benefica organizzata dal Lions Club Alassio-Baia del Sole con l’intervento del Prof. Gianluca Piatelli, neurochirurgo presso l’IRCSS Gaslini di Genova, alla dimostrazione di marcia acquatica organizzata da Alassio Wave Walking CNAM, al contest “Alassio Drink Pink” con gli studenti dell’Istituto Alberghiero, premiato dallo Zonta Club. Ancora, la camminata per le vie cittadine cui hanno preso parte i ragazzi dell’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi, l’incontro dedicato al benessere psicologico tenuto da IOSNO, la serata di karaoke solidale a cura di Giacomo Aicardi con l’Associazione Amici di Padre Hermann, e il mercatino solidale a cura dell’Associazione Artigianalmente.

Di grande rilievo è stato il contributo offerto alla manifestazione dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping attraverso la rete delle attività alassine aderenti, che hanno partecipato alla distribuzione di 500 braccialetti rosa solidali, iniziativa sostenuta anche dai membri dell’Amministrazione Comunale e dai dipendenti comunali. Parallelamente, presso il centro medico Alassio Salute, è stato attivo per tutta la durata della manifestazione un servizio di screening per la prevenzione del tumore al seno, con ben 44 ecografie completamente gratuite effettuate grazie alla disponibilità del Dott. Francesco Bogliolo e del Dott. Augusto Gandolfo. Come da tradizione, inoltre, durante il mese di ottobre, il Palazzo Comunale e la fontana di Piazza della Libertà sono stati colorati di rosa rappresentando un costante richiamo alla campagna, rafforzata da un’intensa attività di comunicazione istituzionale dedicata alla prevenzione.

“Questa edizione di Alassio in Rosa per Alessia – dichiarano l’assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, e l’assessore al Commercio, Franca Giannotta – ha visto la nostra città mobilitarsi in modo corale con un impegno straordinario e condiviso che si è tradotto in un aiuto concreto alla ricerca, sia attraverso i fondi raccolti, sia contribuendo a diffondere una maggiore attenzione su un tema di fondamentale rilevanza. Grazie veramente di cuore a tutte le realtà e le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso, dando il proprio contributo alla ricerca e nel diffondere una sempre maggiore consapevolezza sul valore della prevenzione”.