Alassio, Gesco presenta il business plan triennale 2026-2028 con interventi per 600 mila euro

Alassio. Investimenti per 600 mila euro spalmati su tre anni, con un fatturato previsto di 10 milioni e mezzo di euro. E’ il business plan 2026-2028 di Gesco, la società partecipata del Comune di Alassio, approvato nell’assemblea consigliare di venerdì 19 dicembre con voto favorevole della maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di opposizione.

Sport, eventi, spettacoli, sentieri, cultura: una programmazione di interventi a 360 gradi quella affidata alla multiservizi che ha appena festeggiato i 30 anni di vita. Per il Palasport Lorenzo Ravizza, già nel 2026, è prevista l’installazione di pannelli fonoassorbenti per 45 mila euro; nel 2028 altri 90 mila euro saranno destinati al rifacimento del parquet. Per lo stesso impianto sportivo altri 50 mila euro saranno impegnati nel triennio per interventi di manutenzione ordinaria.

Opere analoghe riguarderanno anche il vicino stadio Sandro Ferrando. Tra il 2026 e il 2027 sono previsti interventi per 117 mila euro per scala disabili, rifacimento bagni e biglietteria, nuovo impianto di irrigazione del campo da gioco e per l’addolcitore dell’ acqua degli impianti, per rifare gli spogliatoi e la saletta di via dell’Oro. Altri 38 mila euro saranno impegnati nel corso del triennio per interventi di manutenzione dello stadio. Inoltre, per la piscina di via Pera la partecipata Gesco ha messo in preventivo 26 mila euro per interventi che riguarderanno la controsoffittatura, la pavimentazione, le pompe di ricircolo dell’impianto e la sostituzione delle porte.

Altri 18 mila saranno impiegati per interventi di manutenzione ordinaria nel corso del triennio. Importante anche la voce parcheggi: a partire dall’anno nuovo, già nel mese di gennaio, verranno infatti installati i nuovi parcometri di nuova generazione, mentre per quanto riguarda le relative entrate, la previsione di incassi nel triennio è di quasi 3,5 milioni di euro. Per Parco San Rocco e Villa Fiske, i due polmoni verdi della città, Gesco realizzerà interventi di manutenzione per 15 mila euro nel primo caso, e di 30 mila euro nel secondo con la realizzazione della cartellonistica. Sempre nel settore del verde, per i sentieri, sono previsti interventi lungo tutta la rete per 75 mila euro ogni anno, dal 2026 al 2028, somma che include anche il contributo del CLT su indicazione della Rete di Destinazione Alassio. Altri 23 mila euro serviranno per la manutenzione dell’ex Chiesa Anglicana, che ospita spettacoli e eventi teatrali. Sempre per il settore manifestazioni sono previste iniziative di promozione turistica che saranno condivise con l’amministrazione comunale.

L’assessore alle Società partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, dichiara: “Siamo soddisfatti per l’ottimo andamento della società partecipata Gesco, che nella sua funzione di braccio operativo dell’Amministrazione Comunale sta svolgendo un percorso davvero virtuoso, che si concretizza costantemente in eccellenti risultati. Un plauso ai vertici di Gesco e a tutti i collaboratori, con i nostri migliori auguri per i trent’anni di attività”.

Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, rispettivamente Amministratore Unico e DG di Gesco, si dicono estremamente soddisfatti dei risultati e delle prospettive per l’immediato futuro: “Il merito va a tutti i dipendenti che con impegno e dedizione fanno di Gesco un’eccellenza del territorio, ormai riconosciuta in tutta la provincia, nonché a tutta l’amministrazione Comunale che negli ultimi sei anni ha delineato una nuova politica di servizi “in house” sulla partecipata di riferimento, mettendola al centro di un vero programma esecutivo a fianco del Comune”.