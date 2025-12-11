  • News24
Messa in sicurezza

Alassio, distacco intonaco dal palazzo comunale. Il sindaco Melgrati rassicura e annuncia: “Avvieremo i lavori di restauro”

E' stato predisposto un ingresso provvisorio sul lato ponente del Comune

intonaco comune alassio

A seguito del distacco di alcune porzioni di intonaco dalla facciata del palazzo comunale di Alassio, verificatosi nella giornata di ieri, mercoledì 10 dicembre, il sindaco di Alassio Marco Melgrati precisa: “Desidero rassicurare la cittadinanza: l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di transennare e interdire al transito pedonale sottostante il prospetto lato mare per un’area di circa 300 metri quadrati”.

“Per garantire la piena agibilità dell’edificio, è stat tempestivamente predisposto un ingresso provvisorio sul lato ponente, in prossimità della pista da ghiaccio”.

“Nella mattinata di oggi sono iniziate le operazioni di verifica e messa in sicurezza con l’intervento di un ingegnere strutturista incaricato e di una ditta specializzata, per rimuovere ogni potenziale pericolo. Al di là di questa emergenza, ci tengo inoltre a sottolineare che è preciso impegno della nostra amministrazione procedere all’intervento di restauro e risanamento del palazzo comunale”.

Riguardo all’ingresso temporaneo sul lato ponente dell’edificio, si informa – come già tempestivamente comunicato sul sito istituzionale del Comune di Alassio e tramite le pagine social ufficiali dell’Ente – che l’entrata provvisoria non dispone attualmente di percorsi o strumenti di accesso facilitato per persone con disabilità motoria.

“Si invitano pertanto gli utenti che necessitano di un accesso privo di barriere architettoniche a contattare gli uffici comunali al numero 0182 6021, al fine di ricevere la necessaria assistenza” concludono dal Comune alassino.

