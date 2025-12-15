Alassio, ‘albero di Natale del municipio e altri luoghi simbolo della città addobbati dai bimbi del nido d’infanzia “Piccolo Principe”

Alassio. I bambini del Nido Comunale “Piccolo Principe” di Alassio sono stati protagonisti in questi giorni che precedono le festività natalizie della decorazione dell’albero di Natale nell’atrio del Palazzo Comunale. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha portato lo sguardo e la creatività dei più piccoli all’interno di questi spazi simbolici della città.

Le decorazioni sono state realizzate con le tecniche del travaso e del collage dai bimbi stessi insieme al personale educativo e ausiliario e insieme ai genitori, nell’ambito del progetto natalizio “Un laboratorio di mani e di cuore”, frutto della sinergia tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, il nido , e le Cooperative sociali Anteo e “Progetto Città”. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso “Il Natale del Piccolo Principe”, che valorizza la partecipazione e la condivisione come elementi centrali dell’esperienza educativa.

L’iniziativa, all’insegna del tema “Il Natale è la meraviglia ritrovata da chi sa ancora stupirsi” – volta a portare magia nei vari angoli della città, creando da materiali semplici decorazioni che raccontano l’impegno, la creatività e la gioia condivisa – nasce dal desiderio di rendere il nido parte attiva della vita cittadina, portando un augurio natalizio che parla di comunità e relazioni.

È possibile, infatti, visionare le creazioni decorative realizzate dai bambini nell’area esterna dell’Ufficio Politiche Sociali (in piazza Paccini) e nel boschetto natalizio di Piazza Matteotti, il cui allestimento è stato promosso e sostenuto dagli Assessorati al Commercio, al Volontariato e allo Sport del Comune di Alassio.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, al personale del nido e dell’Ufficio Politiche Sociali, alle famiglie dei piccoli protagonisti a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso progetti educativi capaci di creare legami e senso di appartenenza.