Alassio accende il 2026: musica, festa ed emozioni con i concerti di San Silvestro e Capodanno e lo spettacolo pirotecnico sul mare

Alassio si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con tre appuntamenti di grande richiamo nell’ambito di Alassio Christmas Town, la manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune e arricchita anche dai numerosi eventi organizzati dagli altri Assessorati.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 22 in Piazza della Libertà andrà in scena il Concerto di San Silvestro, una serata di musica e divertimento per festeggiare insieme l’arrivo del 2026. Protagonista sul palco la band Max Fly, con un coinvolgente repertorio dei grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, accompagnati dalla voce di Elena Ferretti, finalista di The Voice Senior. Il concerto è ad accesso libero, pensato per far ballare e cantare tutta la piazza fino al conto alla rovescia di fine anno.

Il grande spettacolo pirotecnico di Capodanno illuminerà invece il cielo di Alassio giovedì 1° gennaio alle ore 18:30, con i fuochi d’artificio lanciati dal Pontile Bestoso, offrendo a cittadini e turisti uno dei momenti più suggestivi delle festività ad Alassio. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al 2 gennaio.

La sera del 1° gennaio, alle ore 21, la musica tornerà protagonista nella cornice della ex Chiesa Anglicana con il Concerto di “Capodanno in Anglicana”, a cura dell’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure. Ventitré musicisti, diretti dal Maestro Massimo Dal Prà, accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante nella grande musica classica. Anche in questo caso l’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

In attesa di questi appuntamenti clou, Alassio Christmas Town continua a far vivere un Natale ricco di eventi e iniziative per tutte le età, con animazione, parate luminose itineranti e momenti culturali. Tra questi, martedì 30 dicembre alle ore 16, l’Auditorium della Biblioteca Civica “R.Deaglio” ospiterà la Tombola Letteraria, un evento originale e divertente che unisce il gioco alla passione per i libri, con premi, domande e una cena per due in palio come primo premio.

A rendere ancora più magica l’atmosfera contribuiscono le luminarie, le videoproiezioni e le installazioni luminose nei luoghi simbolo della città, il Luna Park in Piazza Partigiani, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Libertà, la Casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti, pronta a trasformarsi nella Casetta della Befana, il mercatino artigianale “Arte del Natale” in Piazza Airaldi e Durante, aperto ogni giorno fino all’Epifania, e il grande concorso “Shopping dei Sogni”.

Il programma completo sfogliabile di Alassio Christmas Town è consultabile on line nella sezione dedicata del portale turistico della città di Alassio. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.com.