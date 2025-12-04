Alassio, a Villa della Pergola “Laboratori di Natale” per preparare ghirlande con rami e pigne del Parco

Alassio. I giardini di Villa della Pergola ad Alassio hanno organizzato “La magia delle Ghirlande”, laboratorio di Natale che può costituire anche un’idea per un regalo. Per tre weekend consecutivi (5,6,7 dicembre, 12,13,14 e 19,20,21) i Giardini propongono un workshop inedito in cui preparare la propria ghirlanda.

Spiegano gli organizzatori: “La ghirlanda è uno dei simboli più rappresentativi del Natale, un’antica arte i cui significati si sono intrecciati nei secoli tra religione e tradizioni popolari”.

I partecipanti potranno realizzare la propria ghirlanda da zero, apprenderanno le tecniche di composizione e tutti i materiali vegetali utilizzati, come rami di cipresso e pigne, sono stati raccolti nel parco, selezionati e dipinti a mano dai giardinieri, pronti per essere trasformati in una ghirlanda. Il laboratorio, con inizio alle 15, ha una durata di circa due ore, è pensato per i più grandi e prevede un massimo di sei partecipanti. Biglietti e informazioni sul sito ufficiale di Villa della Pergola.

Non è tutto, perché Villa della Pergola è stata inserita tra i 50 migliori hotel italiani nei Travel + Leisure Italy’s Best Award 2025, unico in Liguria, “riconoscimento che la proietta nell’Olimpo dell’hotellerie di lusso, ricordando che il ristorante Nove ha da poco confermato la Stella Michelin per il 2026 con lo chef Antonio Romano.