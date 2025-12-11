Alassio: a Moglio il “Muretto della Memoria”, dedicato a chi ha costruito l’anima del borgo

Alassio. Moglio, la suggestiva frazione collinare di Alassio, si prepara a inaugurare un progetto dal cuore antico e dalla visione moderna: una vera e propria “passerella a cielo aperto” che trasformerà un semplice muretto in un custode d’eccezione della memoria comunitaria.

Mentre Alassio vanta il suo celebre Muretto delle celebrità internazionali, Moglio sta per dare vita al suo: un Muretto della Memoria, dedicato interamente ai volti, ai sorrisi e alla vita dei suoi personaggi, quelli che hanno costruito l’anima del borgo. L’obiettivo è nobile e semplice: non perdere il filo della storia. L’iniziativa, promossa e ideata con passione da Lucio Rupil, ha radici profonde nel desiderio di preservare il patrimonio immateriale di Moglio. Rupil ha dato il via a una mobilitazione silenziosa, invitando i residenti a raccogliere dalle scatole polverose e dagli archivi privati quelle “vecchie foto” che, come finestre sul tempo, raccontano decenni di vita mogliese.

“Le vecchie foto appariranno su un muretto che verrà curato e custodito nel tempo proprio per non dimenticare la nostra storia”, spiega l’ideatore Rupil, evidenziando il grande valore storico che questa iniziativa incarna. Questo Muretto non sarà solo una galleria fotografica; sarà il simbolo tangibile di una comunità che vuole mantenere la sua identità vivida e forte. Le immagini d’epoca racconteranno la quotidianità, le fatiche e soprattutto le tradizioni che ancora oggi animano il borgo.

Il progetto si lega indissolubilmente alla ricchezza culturale di Moglio: il ricordo e l’orgoglio per celebrazioni come la Sagra degli Gnocchi e l’antica tradizione della “ventre di tonno”, eventi che hanno una forte identità storica e continuano a radunare generazioni intere. Il Muretto è anche un omaggio alla conservazione del dialetto alassino antico, lingua madre e custode della saggezza popolare. Le foto dei nonni e dei pionieri del borgo, esposte in una suggestiva “passerella a cielo aperto”, diventeranno un punto di riferimento, un luogo dove i residenti potranno riconoscersi e i visitatori potranno immergersi nella vera essenza di Moglio. Un gesto semplice, ma potentissimo, che trasforma i muri in ponti tra passato e futuro. Tutta Alassio attende con affetto l’inaugurazione di questo Muretto della Memoria, simbolo di una comunità che sa guardare avanti senza mai dimenticare da dove viene.