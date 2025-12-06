Al via la nuova campagna natalizia di Ant con le “Stelle della solidarietà”: volontari ad Albenga e Villanova

Albenga. Al via la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria con le “Stelle della solidarietà”. “Tra tante stelle scegli la tua buona stella…non restare indifferente ma fai la differenza”. Con questo motto i Volontari della Fondazione ANT Delegazione di Albenga, invitano tutti ad aderire alla campagna Stelle di Natale solidali per la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT Franco Pannuti Ets.

Oltre alle Stelle di Natale si potranno trovare manufatti realizzati dalle “gomitoline finalesi” un gruppo di brave e generose volontarie.

Sarà possibile trovare i Volontari ANT sabato 6 e domenica 7 dicembre presso le Opere Parrocchiali Sacro Cuore – Via Trieste, 60. Sabato 13 e domenica 14 dicembre presso la Cattedrale San Michele Arcangelo – Piazza San Michele. Domenica 21 dicembre presso la Chiesa Santa Caterina – Via Garibaldi, 31, Villanova d’Albenga.

Per sostenere i progetti oncologici gratuiti ANT è possibile anche ordinare le Stelle di Natale Solidali direttamente a Cristina Pavanelli, Presidente della sede di Albenga, sita in via Roma 46, telefonando al numero 371.4210207.

Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le spese per le visite di prevenzione oncologica gratuita del Progetto Melanoma che si svolgerà il prossimo 20 dicembre nel territorio albenganese.

La Fondazione “ringrazia la Cooperativa Opalbenga per aver generosamente donato alla delegazione Ant di Albenga le piante di Stelle di Natale”.