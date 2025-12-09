Al via a Finale Ligure “Racconti di Viaggio”, il ciclo di serate dedicate al bikepacking e all’avventura in bici

Finale Ligure. La Finale Outdoor Region in collaborazione con Riviera Outdoor Bike Shop Finale Ligure lancia “Racconti di Viaggio”, una nuova rassegna di incontri dedicati al mondo del bikepacking, del cicloviaggio e dell’avventura lenta. Un’iniziativa pensata per raccontare le esperienze di chi esplora il mondo in sella, trasformando ogni itinerario in una storia da condividere.

Tra strade bianche, sentieri sterrati e panorami che collegano la costa all’entroterra, il Finalese si sta affermando anche come una destinazione per chi vive la bici come strumento di scoperta, sostenibilità e libertà. Ed è proprio in questo contesto che nasce il progetto, che prevede quattro serate tra dicembre e febbraio con ospiti, narratori e grandi viaggiatori.

La rassegna si svolgerà in due luoghi simbolo della storia e dell’identità del Finalese: Palazzo Ricci, dimora storica nel cuore di Finalborgo, sede del primo appuntamento e il Forte San Giovanni, scenografica fortificazione secentesca che ospiterà i successivi incontri.

Il programma