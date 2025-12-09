Al Teatro Moretti lo spettacolo “Il Grande Torino. Una cartolina da un paese diverso” di Gianfelice Facchetti e Marco Bonetto

Pietra Ligure. Giovedì 11 dicembre alle 21 al Teatro Moretti di Pietra Ligure arriva lo spettacolo “Il Grande Torino” di Gianfelice Facchetti e Marco Bonetto, con Gianfelice Facchetti e le musiche degli Slide Pistons, (Raffaele Kohler, Luciano Macchia, Francesco Moglia).

L’evento, patrocinato dal Comune di Pietra Ligure e realizzato con la collaborazione dell’ASD Pietra Ligure”, racconta emozioni, sogni e dolori legati alla squadra di calcio del “Grande Torino” che perì nella tragedia aerea di Superga del 4 maggio 1949.

Dopo “Eravamo quasi in cielo” e la “Tribù del calcio”, Gianfelice Facchetti chiude la propria trilogia dedicata allo sport più popolare del mondo, con un racconto teatrale che arriva dopo un podcast realizzato pochi mesi fa per Raiplaysound.

Biglietti al costo di 10 euro, in prevendita su www.ciaotickets.com.

“Cosa c’è nella valigia di un calciatore che torna da una lunga trasferta o da una sfida memorabile? Quali oggetti, quali cose si conservano sul fondo della borsa? Ci saranno scarpe, indumenti da gioco, una tuta, calzettoni, una fascia da capitano; ci sarà una maglia scambiata con un avversario, mappe per visitare la città dove si è stati, souvenir da portare a chi è rimasto a casa ad aspettare, artigianato locale, una bambola, un barattolo di canfora per ungere i muscoli…Nelle valigie recuperate tra i rottami dell’aereo FIAT G.212 che il 4 maggio 1949 si schiantò su Superga, c’erano tante di queste cose ma anche molto di più: c’erano i sogni ritrovati di una generazione e di un Paese intero, il nostro, che a quella squadra si era aggrappato come si fa con qualcosa di salvifico quando tutto sta andando giù” spiega Gianfelice Facchetti.

“Immaginiamo che in quel giorno del ’49 non sia accaduto nulla, nessuna tragedia; spostiamo indietro il calendario e sfogliamo l’album dei ricordi: prima cartolina, seconda, terza, fino a ritrovare le radici e i protagonisti di una pagina di storia rimasta incollata agli occhi della memoria. Nomi, cognomi, luoghi, date. Il ‘Grande Torino’ era una cartolina da un Paese diverso, da un luogo in cui le valigie della gente non contenevano nulla perché erano state svuotate dalla guerra, erano povere e da riempire ancora di tutto: di cose materiali e indispensabili, ma anche di rivalsa, di sogni, di vita. La favola tragica dei ragazzi in maglia granata, parla dei sogni infranti di una generazione che dopo la seconda guerra Mondiale si era rimboccata le maniche e aveva cercato di riprendersi la vita in mille maniere diverse. Una di queste è stata sicuramente lo sport, prima il ciclismo poi il calcio, proprio grazie al Torino che tutti amavano, da nord a sud. C’era fame di vita e di fiducia in qualcosa da cui cominciare a ricostruire. E c’era anche sete di rivincite, di vittorie, di orgoglio calpestato da troppo tempo e finito sotto i piedi. In un quadro rassegnato, fu lo sport a fornire qualche appiglio al Paese intero – continua – Per questo, quando il cielo inghiottì gli ‘Invincibili’ in maglia granata, venne giù tutto; fu un lutto così potente da cancellare ogni slancio di avvenire per tanti italiani. Ricordarlo a 75 anni esatti, vuol dire riannodare i fili del tempo e restituirci un frammento di ciò che siamo stati e, in qualche maniera, vorremmo un po’ tornare ad essere”, conclude Facchetti.