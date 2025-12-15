Al Teatro Gassman una serata di cinema e musica anni ’70 con “La febbre del sabato sera” e il dj-set di Umberto Benotto e Carlo Crini

Savona. Il Cinema Teatro Gassman si preparerà ad accogliere il pubblico per una serata speciale all’insegna della musica, del cinema e del divertimento. Sabato 3 gennaio 2026 tornerà infatti l’appuntamento con “Ballando con il Cinema”, un evento che unirà la proiezione di un grande classico del cinema all’atmosfera coinvolgente della dancefloor.

La serata sarà dedicata a “Saturday Night Fever”, film simbolo degli anni ’70, e prenderà il via alle 20.30 con l’apertura delle porte. Alle 21 è prevista la proiezione del film, mentre dalle 23 inizierà la festa vera e propria.

Dopo il cinema, il palco e la platea del Cinema Teatro Gassman si trasformeranno in una pista da ballo per rivivere le atmosfere della disco music anni Settanta, con DJ set, vocalist e intrattenimento. A far ballare il pubblico saranno Umberto Benotto, noto al grande pubblico come Ben8 DJ, e il vocalist Carlo Crini.

Il biglietto d’ingresso, dal costo di 20 euro, comprenderà la proiezione del film, un drink e l’intrattenimento musicale.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e musica che vorranno trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia, ballando direttamente sul palco e in platea.

Per informazioni e prenotazioni contattare il +39 327 833 2118 o visitare questo sito.