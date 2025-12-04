  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
A borgio

Al teatro Gassman la proiezione in anteprima pubblica del docufilm “We will dance again”

"La proiezione è stata aperta un presenza da una giovane sopravvissuta, Hadar Sharvit, che ha raccontato ad un pubblico commosso, l'inferno che ha attraversato quel giorno"

Generico dicembre 2025

Borgio Verezzi. Ieri sera al Teatro Gassman di Borgio Verezzi la proiezione in anteprima pubblica del docufilm We will Dance again.

“Una cruda testimonianza dell’orrore compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 – spiegano dall’associazione Italia Israele -. La proiezione è stata aperta un presenza da una giovane sopravvissuta, Hadar Sharvit, che ha raccontato ad un pubblico commosso, l’inferno che ha attraversato quel giorno e come ora la sua missione sia comunicare, informare, testimoniare affinché la memoria sia custodita e preservata, rendendo omaggio a quei 378 ragazzi che non ce l’hanno fatta, brutalizzati, seviziati e massacrati dalla furia omicida di Hamas. Dalle riprese video girate dai terroristi quel giorno, perché andassero live sulle piattaforme social per aumentare il terrore fra i civili israeliani, risulta evidente che quell’odio jihadistea, quel fanatismo ha di mira tutti i miscredenti e non soltanto, anche se prima di tutti, gli Ebrei”.

“Hadar, come molti ragazzi sopravvissuti, racconta anche l’importanza di credere ancora nella vita, nell’amore e sull’importanza dell’educazione. In sala alla proiezione i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Sara Foscolo, Rocco Invernizzi, insieme a sindaci e altri rappresentanti delle istituzioni. La sala del Gassman piena di pubblico e di emozione, si è raccolta untorno alla giovane sopravvissuta, un concentrato di energia, coraggio e voglia di vivere in pace”.

“Per questo evento ringraziamo Centro Studi Mediterranei, Centofiori Eventi e Cristiani per Israele, nonché l’Ambasciata di Israele in Italia per la collaborazione. Si ringraziano le Forze dell’Ordine, sempre presenti. Ieri mattina Hadar è stata ricevuta dal Presidente della Liguria Marco Bucci che le ha rinnovato vicinanza e sostegno”.

Generico dicembre 2025
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.