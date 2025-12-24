Al nido “Stella… Stellina” di Loano una giornata speciale di condivisione e scoperta tra famiglie, bambini e staff

Loano. In occasione delle feste natalizie, il nido d’infanzia comunale “Stella… Stellina” di Loano ha aperto le sue porte alle famiglie per una giornata “speciale” pensata e costruita sul tema del viaggio, oggetto della progettazione dell’anno in corso.

Nella mattina del 22 dicembre le famiglie hanno potuto “viaggiare” tra le culture scoprendo alcune tradizioni natalizie di paesi lontani come Finlandia, Inghilterra, Vietnam e Grecia. Attraverso esperienze immersive e sensoriali, genitori, bambine e bambini hanno potuto condividere momenti ed attività coinvolgenti utilizzando materiali naturali come latte, riso, scorze di agrumi, legnetti, creta, carta e cartone.

“È stato un tempo prezioso di incontro e partecipazione – spiegano dalla Fondazione Stella-Grossi, che gestisce il nido – Il coinvolgimento delle famiglie ha permesso di rafforzare il rapporto con l’equipe educativa, offrendo ai bambini un ambiente caratterizzato da apprendimenti condivisi, in cui scoperta e relazione sono stati i protagonisti dell’evento. Questa esperienza ha promosso la continuità nido-famiglia ed i bambini hanno potuto avvicinarsi al significato autentico del Natale: stare insieme, prendersi cura dell’altro, riconoscersi parte di una comunità”.

La mattinata si è conclusa con il pranzo, offerto dalla Fondazione, durante il quale famiglie, bambini e staff del nido si sono scambiati gli auguri di Natale.