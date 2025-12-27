Al chitarrista savonese Federico Briasco il Premio Segovia 2025

Savona. Andrà al chitarrista savonese Federico Briasco il prestigioso Premio Segovia 2025. La cerimonia di consegna si terrà presso il Teatro delle Grazie di Bergamo il 29 dicembre in occasione del 23^ Segovia Day.

Il premio, promosso dall’Associazione Bergamo Chitarra, porta il nome del più grande chitarrista di tutti i tempi ovvero lo spagnolo Andrés Segovia e ogni anno premia il concertista che più si è distinto per talento e risultati professionali.

Quest’anno il premio va al savonese Briasco con la seguente motivazione stilata dal presidente dell’Associazione Giacomo Parimbelli: “Per il suo nobile chitarrismo, interprete fedele dei repertori musicali italiani ed internazionali dall’antichità al contemporaneo, eseguiti con arte maestra e costante laboriosa ricerca e divulgazione didattica appassionante nella forma massima di esecutore virtuoso della chitarra dal solismo, agli insiemi strumentali ed orchestrali”.

Alla premiazione seguirà un concerto tenuto proprio dal premiato Federico Briasco virtuoso della chitarra, concertista, valente didatta e trascrittore, figlio dell’indimenticabile concertista Pino Briasco a cui nel 2012 era stato consegnato lo stesso Premio e già vincitore della Chitarra d’Oro nel 2008.

Un nuovo grande risultato che conferma il talento di Federico Briasco e la sua carriera costellata di riconoscimenti e premi internazionali.