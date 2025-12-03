Al Chebello di Cairo Montenotte giovedì 4 dicembre in scena “Three Wishes” di Guido Festinese

Cairo Montenotte. Si sono appena spente le luci del palcoscenico cairese con il grande successo della commedia “Un amore di peso” e già è tempo di un nuovo appuntamento con uno spettacolo che presenta vari motivi di interesse: Three Wishes di Guido Festinese, giornalista di Repubblica e docente di storia del jazz al Conservatorio di Genova. La pièce, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21, porta il pubblico nella New York degli anni Cinquanta, quando nella casa della baronessa Nica Pannonica si ritrovavano i più grandi protagonisti del jazz, primo tra tutti Thelonious Monk, per improvvisare e sognare insieme.

Un racconto fatto di parole, note, poesia e suggestioni visive, che rievoca una serata realmente accaduta in cui la baronessa Pannonica fece “volare i sogni nel cielo, oltre le stelle”. A dare voce e ritmo a questo viaggio sono l’attore Saverio Soldani, con trent’anni di esperienza nei teatri di tutta Italia, e il pianista Alessandro Collina, concertista di fama internazionale, accompagnati dalla proiezione di immagini dei giganti della musica afroamericana. La regia è di Elena Siri, originaria di Cairo Montenotte, che opera come professionista in varie compagnie, oltre ad essere docente di discipline teatrali e formatore culturale.

L’organizzazione ricorda che è ancora possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti al costo ridotto di 100 euro per 7 spettacoli e 120 euro per 9; ulteriori riduzioni per i giovani Under 20. Sono proposti inoltre vari ‘pacchetti’ per un regalo originale in occasione delle prossime festività natalizie. Prezzi d’ingresso: intero 15 euro; Under 20: 10 euro; Under 11: 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 333 4978510 – 353 4897780 oppure alla biglietteria del Teatro giovedì 4 dalle ore 16 alle 18 e dalle 20 alle 21.