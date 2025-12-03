  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Su il sipario

Al Chebello di Cairo Montenotte giovedì 4 dicembre in scena “Three Wishes” di Guido Festinese

La pièce porterà il pubblico nella New York degli anni Cinquanta

Generico dicembre 2025

Cairo Montenotte. Si sono appena spente le luci del palcoscenico cairese con il grande successo della commedia “Un amore di peso” e già è tempo di un nuovo appuntamento con uno spettacolo che presenta vari motivi di interesse: Three Wishes di Guido Festinese, giornalista di Repubblica e docente di storia del jazz al Conservatorio di Genova. La pièce, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21, porta il pubblico nella New York degli anni Cinquanta, quando nella casa della baronessa Nica Pannonica si ritrovavano i più grandi protagonisti del jazz, primo tra tutti Thelonious Monk, per improvvisare e sognare insieme.

Un racconto fatto di parole, note, poesia e suggestioni visive, che rievoca una serata realmente accaduta in cui la baronessa Pannonica fece “volare i sogni nel cielo, oltre le stelle”. A dare voce e ritmo a questo viaggio sono l’attore Saverio Soldani, con trent’anni di esperienza nei teatri di tutta Italia, e il pianista Alessandro Collina, concertista di fama internazionale, accompagnati dalla proiezione di immagini dei giganti della musica afroamericana. La regia è di Elena Siri, originaria di Cairo Montenotte, che opera come professionista in varie compagnie, oltre ad essere docente di discipline teatrali e formatore culturale.

L’organizzazione ricorda che è ancora possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti al costo ridotto di 100 euro per 7 spettacoli e 120 euro per 9; ulteriori riduzioni per i giovani Under 20. Sono proposti inoltre vari ‘pacchetti’ per un regalo originale in occasione delle prossime festività natalizie. Prezzi d’ingresso: intero 15 euro; Under 20: 10 euro; Under 11: 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 333 4978510 – 353 4897780 oppure alla biglietteria del Teatro giovedì 4 dalle ore 16 alle 18 e dalle 20 alle 21.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.