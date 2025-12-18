Agenzia regionale sul trasporto pubblico, minoranze all’attacco: “Sarà un flop, la giunta Bucci sbaglia come sulla sanità”

Liguria. “La fretta è cattiva consigliera, ma gli errori compiuti con la riforma sanitaria non hanno insegnato niente a Bucci e al centrodestra ligure. Come avvenuto una settimana fa con lo ‘sfascia-sanità’, la maggioranza in Regione ha approvato frettolosamente un emendamento per creare un’agenzia unica di trasporto per tutta la Liguria. Un provvedimento così inopportuno che, subito dopo, la stessa maggioranza ha presentato altri dieci emendamenti per cercare di modificarlo, certificando l’ennesimo pasticcio della giunta Bucci”.

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, esprimono forte contrarietà all’accentramento dei trasporti liguri sotto un’unica agenzia, deciso oggi dal centrodestra ligure.

“In Liguria c’è grande bisogno di un trasporto pubblico funzionante. Servono più treni, maggiore copertura oraria col passaggio degli autobus, una mobilità sostenibile ed efficace soprattutto per le zone periferiche e i piccoli paesi. Purtroppo nessuno di questi temi è affrontato da Bucci, che punta solo ad accentrare il potere decisionale nelle proprie mani, con l’ennesima prova di forza fine a sé stessa”.

“Per arrivare a una decisione in linea con le esigenze dei liguri, bisognava ascoltare le aziende di trasporto pubblico locale, i pendolari, i lavoratori, i sindacati, i rappresentanti dei nostri territori. Come per la sanità, nulla di questo è stato fatto, col rischio di conseguenze negative per tutti i cittadini” denunciano Candia e Casella.

“L’agenzia regionale per la mobilità è uno strumento utile per i cittadini, per i lavoratori e per l’azienda, ma quanto proposto da Bucci è solo un tratto di penna senza alcun significato – aggiunge Davide Natale consigliere regionale PD e segretario PD Liguria dopo la discussione al bilancio in cui sono stati bocciati i suoi emendamenti sul trasporto pubblico: uno in cui chiedeva 10milioni aggiuntivi di risorse regionali da stanziare al TPL e un altro sulla ridiscussione dell’Agenzia regionale della mobilità -. Abbiamo chiesto che venisse portata la discussione in commissione, si facesse un percorso condiviso, confrontandosi con sindacati, associazioni, comitati, rappresentanti delle aziende e amministratori locali. Invece questa destra è andata avanti approvando uno strumento che sarà irrealizzabile e quindi una norma inutile”.

“Bucci confonde l’Agenzia regionale con l’Azienda unica: come voler mettere insieme le pere con le mele. Un tema troppo importante per ridurlo a qualche battuta roboante come fa il presidente. L’agenzia regionale dei trasporti serve per sviluppare una pianificazione regionale, per favorire l’integrazione ferro-gomma, per mettere a fattor comune le professionalità e le competenze, per pensare la mobilità della nostra regione.”

“Per raggiungere questi obiettivi si deve costruire una società in cui siano definite: la compagine, le modalità per il reclutamento del personale, le competenze e le finalità. Di tutto questo, nella proposta di Bucci non c’è traccia e per questo abbiamo rigettato la proposta. L’azienda unica è il frutto di un percorso tra le diverse aziende, con il coinvolgimento dei soci, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali”.

“L’idea che la Regione che attraverso l’acquisto delle quote di una società, quella che ritiene più importante, pensa che si possa realizzare l’azienda unica, è solo una fandonia giuridica. Come è stato un passaggio a vuoto, purtroppo, la nostra richiesta di implementare il Fondo regionale per il Tpl con risorse del bilancio regionale. Il nostro emendamento è stato bocciato. Bucci ha gettato la maschera: del trasposto pubblico non gli interessa nulla. Il suo autoproclamarsi salvatore Amt si scontra con la realtà in cui rimane colui che Amt l’ha affossata” conclude Natale.