Addio Odulia, 102 anni di vita straordinaria

Ventisei dicembre duemilaventicinque un ultimo sguardo verso le luci del Righi e…

Serenamente è mancata Odulia Cavallino con i Suoi 102 anni di vita straordinaria.

Nativa di Borghetto Santo Spirito, trasferitasi prima a Savona e poi a Genova, ha sempre portato nel cuore le giornate trascorse in quel piccolo Borgo.

Nell’ultimo dei Suoi viaggi ha raggiunto l’amato e caro Giulio.

A salutarLa c’erano tutte le amiche e gli amici di sempre, coloro che hanno condiviso con Lei le chiacchiere, il saluto del mattino prima di andare al lavoro, i libri che amava tanto, i dolori e le gioie, le confidenze di famiglia, le fotografie dei lunghi viaggi, un dolce per merenda, una farinata appena sfornata per pranzo, un esperimento culinario, chi la chiamava “nonna” con affetto immenso, chi ha prestato il Suo aiuto prezioso nei momenti difficili.

E poi chi l’ha aiutata in questo ultimo periodo in un rapporto non solo lavorativo, ma di affetto e stima reciproci.

E ancora le Suore di N.S. della Neve con il loro amore e le loro dolci preghiere.

Le amiche di Giuditta con la loro presenza sincera e affettuosa.

E Lei…Suor Giuditta, la persona più importante, la nipote tanto amata da sempre, che desidero definire una figlia, potrei scrivere tante parole su di loro, ma le racchiudo tutte in una “amore”.

Ed io, la nipote dell’adorata “Zia Pina” di Borghetto, che ho avuto la gioia di condividere con Lei lunghe chiacchierate, risate, lacrime, ricordi di nonni e bisnonni, speranze e tanto altro.

Unitamente a Giuditta, al caro nipote Giulietto e a sua moglie Maura e a tutte le persone conosciute a Genova…

Ti salutiamo con un bacio Odulia, Tu che hai già raggiunto lassù, le persone a noi tutti, tanto care.

Donatella