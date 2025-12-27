Ad Alassio e a Toirano nuova doppia presentazione per “26 ore di buio”, il romanzo d’esordio di Giancarlo Canepa

Alassio/Toirano. Dopo Borghetto, Ceriale, Albenga e Loano il romanzo d’esordio di Giancarlo Canepa “26 ore di buio”, edito dalle Edizioni del Delfino Moro, è pronto per due nuovi appuntamenti.

Una prima presentazione si terrà domani, domenica 28 dicembre alle 21 all’hotel Toscana Alassio in corso Alighieri 84. A dialogare con l’autore saranno il sindaco Luca Galtieri e Diego Delfino.

Una seconda presentazione si terrà sabato 3 gennaio alle 17 presso la sala consiliare Pietro Arnaldi in via G.B. Parodi 31, a Toirano. Dialoga con l’autore l’assessore Kety Sbarra e il dottor Nicola Panizza.

Il romanzo si apre con un incidente che induce il protagonista a ripercorrere il percorso di un’intera vita. Una mattina d’autunno del 2008, sulle strade bagnate di Sagres, la vecchia Renault di Marcelo finisce fuori strada. Intrappolato tra le lamiere, al buio, tra momenti di lucidità e incoscienza, la sua vita riaffiora come un mosaico di luci e ombre dove presente e passato si intrecciano indissolubilmente. Mentre i soccorsi tardano ad arrivare, i ricordi lo travolgono: gli amori spezzati, le amicizie tradite, le fughe, le scelte sbagliate e i rimorsi. Da Lisbona a Borghetto Santo Spirito, da Londra alla Thailandia, da Malta alla Guyana, si snoda un romanzo che alterna ritmo serrato e profonda introspezione, in un viaggio che ripercorre, dal 1979 al 2022, la parabola di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato. “26 ore di buio” è un romanzo intenso e drammatico, con protagonisti inaspettati e storie parallele, che intreccia memoria e storia, colpa e redenzione, accompagnando il lettore, tra colpi di scena e momenti di riflessione, dentro le ombre più profonde dell’animo umano, dove il confine tra cadere nell’abisso e rialzarsi è sottile come un lampo nella notte. Un’opera intensa, capace di fondere introspezione e avventura, memoria e riscatto e che promette di coinvolgere profondamente i lettori.

Il volume è arricchito, oltre che dalla prefazione di Gino Rapa, dalle illustrazioni di Silvestro Pampolini e dalla copertina realizzata da Cesare Vignola.

Giancarlo Canepa nasce il 24 maggio del 1970 ad Albenga. Dal 2001 è sposato con Cinzia e dal 2013 è papà di Ludovica. Dopo la maturità classica si iscrive al corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova senza mai ultimarlo. Tra il 1996 e il 1997 presta servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri. Dopo il congedo subentra nella gestione della piccola impresa artigiana del padre operante nel settore elettrico, che è ancora la sua attuale occupazione lavorativa. Nel 2017 viene eletto sindaco di Borghetto Santo Spirito e, nel 2022, riconfermato per un secondo mandato.