Acquedotto Andora, intervento di manutenzione straordinaria: possibili disagi, ecco le vie interessate

I lavori inizieranno alle 8 e si concluderanno alle 16

Andora. Mercoledì 10 dicembre è in programma un intervento di manutenzione straordinaria all’acquedotto nel Comune di Andora. In particolare, i lavori prevedono l’installazione di misuratori di portata presso il sollevamento “Pineta 2”. Lo comunica Rivieracqua.

I lavori inizieranno alle 8 e si concluderanno alle 16.

Durante l’intervento, le utenze situate nelle seguenti aree e vie potranno essere interessate da riduzioni della pressione idrica e temporanee interruzioni della fornitura: viale Argentina, viale Piemonte, strada delle patelle, strada di Costa Marina, via San Martino, strada della cornica, via Leopardi, via Foscolo, via Orizzonte, strada dell’Alto, via Trinacria, via Pascoli e strada Cian di via Santa.

L’azienda “si scusa per gli eventuali disagi e assicura che il personale tecnico operarà per garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”.

