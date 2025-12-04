Acque Pubbliche Savonesi: Santiago Vacca entra nel CdA al posto di Franco Orsi

Savona/Alassio/Borghetto Santo Spirito. E’ Santiago Vacca, attuale vice presidente di Servizi Ambientali, il nuovo membro del CdA di Aps – Acque Pubbliche Savonesi, dopo la scomparsa di Franco Orsi avvenuta qualche settimana fa.

Ieri, nel corso del CdA della Servizi Ambientali, il via libera all’indicazione del rappresentante territoriale, mentre, oggi, nel CdA di Acque Pubbliche Savonesi, la ratifica della cooptazione e la nomina ufficiale.

Vacca resterà in carica fino alla fine del processo di fusione. Da quel momento, infatti, entrerà in vigore il nuovo statuto, che prevedrà altre regole per la nomina dei membri del futuro CdA della società che gestirà il nuovo Ato idrico provinciale.

L’iter per la costituzione del nuovo e atteso Ato idrico provinciale e l’affidamento in house del servizio per la provincia di Savona alla società Aps deve concludersi entro l’anno: per questo sono in corso di attuazione gli atti amministrativi propedeutici all’accorpamento societario (come oggi da parte del Comune di Savona).

Tra gli altri passaggi in itinere, quello proprio della stessa Servizi Ambientali (così come della Sca di Alassio) che a metà dicembre riunirà l’assemblea dei soci per l’ok formale alla fusione. I provvedimenti dei Comuni e dei soci delle rispettive realtà societarie porteranno alla definizione del soggetto unico per la gestione del servizio.

Altro aspetto centrale per APS gli 11,5 milioni di euro del Pnrr per ammodernare gli impianti di depurazione a Savona, Stella, Albenga e Borghetto Santo Spirito, quest’ultimo interessato da un progetto di ampliamento. E restano in programma anche i lavori relativi al collegamento definitivo per i comuni della Val Maremola: due punti che saranno affrontati nel dettaglio dalla stessa assemblea dei soci della Servizi Ambientali.