Ordinanza

Accusato di danneggiamento e minacce al personale sanitario, viola gli arresti domiciliari: 18enne in carcere

Il 6 dicembre l'intervento delle volanti al pronto soccorso del San Paolo

Questura Savona Polizia Stato

Savona. Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne in esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice del Tribunale di Savona.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso a causa delle violazioni riscontrate degli arresti domiciliari a cui il giovane era stato sottoposto nei giorni scorsi.

Il 6 dicembre infatti, era stato arrestato dalle Volanti con l’accusa di danneggiamento aggravato, minacce al personale sanitario dell’Ospedale San Paolo e posto agli arresti domiciliari.

Rintracciato nei pressi della propria abitazione dagli agenti della Squadra Mobile, è stato accompagnato nel carcere di Genova Marassi.

