Soccorsi

Accusano un dolore toracico durante una corsa campestre: due 12enni trasportate in ospedale

È successo a Celle: un codice rosso e un codice giallo, sono state accompagnate al San Paolo di Savona

croce rosa celle

Celle Ligure. Due 12enni hanno accusato un dolore toracico durante una corsa campestre e sono stati necessari i soccorsi e il trasporto in ospedale. 

È successo questa mattina (1 dicembre), a Celle Ligure, con l’allarme scattato poco dopo mezzogiorno. 

Entrambe hanno lamentato il medesimo problema fisico e sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Rosa di Celle e della Croce Rossa di Varazze. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate in ospedale a scopo precauzionale, al San Paolo di Savona, rispettivamente in codice rosso e codice giallo. 

Stando a quanto riferito, le loro condizioni non sarebbero gravi, ma restano comunque monitorate. 

