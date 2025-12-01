Accusano un dolore toracico durante una corsa campestre: due 12enni trasportate in ospedale

Celle Ligure. Due 12enni hanno accusato un dolore toracico durante una corsa campestre e sono stati necessari i soccorsi e il trasporto in ospedale.

È successo questa mattina (1 dicembre), a Celle Ligure, con l’allarme scattato poco dopo mezzogiorno.

Entrambe hanno lamentato il medesimo problema fisico e sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Rosa di Celle e della Croce Rossa di Varazze.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate in ospedale a scopo precauzionale, al San Paolo di Savona, rispettivamente in codice rosso e codice giallo.

Stando a quanto riferito, le loro condizioni non sarebbero gravi, ma restano comunque monitorate.