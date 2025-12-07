Accusa malore durante un’arrampicata sulla Falesia del Priore: soccorso dall’elicottero

Calice Ligure. Un climber 60enne italiano ma residente in Svizzera ha accusato un malore mentre stava arrampicando lungo la falesia del Priore nel finalese. E’ accaduto intorno alle 12.40 di oggi nella zona di Calice Ligure.

Sul posto sono subito giunti Soccorso alpino, vigili del fuoco e personale del 118 e Croce Bianca di Finale Ligure, che hanno prestato le prime cure dopo che i compagni lo avevano già portato a terra. Nel frattempo è intervenuto anche l’elisoccorso Grifo.

Il paziente, disorientato ma cosciente, è stato portato in zone idonea per essere verricellato a bordo dell’elicottero. Quindi è stato portato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.