Abbandono dei rifiuti, a Millesimo più telecamere per multare chi conferisce fuori dai cassonetti

Millesimo. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Francesco Garofano, annuncia un giro di vite sull’abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti ufficializzando un investimento straordinario di 20 mila euro destinato all’acquisto e all’installazione di moderni sistemi di videosorveglianza.

L’obiettivo primario dell’operazione è contrastare il fenomeno dei conferimenti illeciti al di fuori dei cassonetti dell’immondizia, una pratica che danneggia il decoro e grava sulle tasche della collettività.

“Si tratta di una misura straordinaria e necessaria – dichiara il Sindaco – Grazie a questo stanziamento, la Polizia Locale potrà mettere in atto controlli molto più capillari ed efficaci. Non permetteremo più che pochi incivili compromettano la pulizia del nostro borgo. Le telecamere ci permetteranno di individuare con precisione i trasgressori, che saranno puniti secondo legge. Le sanzioni per chi abbandona rifiuti sono diventate recentemente ancora più aspre”.

Parallelamente alla lotta al degrado, l’Amministrazione punta sulla sicurezza stradale e sul presidio del territorio. L’Assessore alla Sicurezza, Roberto Scarzella, sottolinea l’importanza del recente rinnovamento del corpo di Polizia Locale.

“Nel 2025 abbiamo assecondato ambizioni e necessità dei precedenti agenti che ringraziamo e abbiamo quindi lavorato con determinazione per il rinnovo dell’organico della Polizia Locale – spiega l’Assessore Scarzella – L’obiettivo è garantire una presenza costante e visibile su tutto il territorio comunale, non solo nel centro storico. Intendiamo rispondere alle segnalazioni dei residenti delle zone più periferiche, come via Trento Trieste, via Marconi e la frazione di Acquafredda, dove purtroppo si registra spesso il problema dell’alta velocità. I nostri agenti intensificheranno i controlli stradali per garantire la pubblica incolumità e scoraggiare condotte di guida pericolose.”

“Con queste misure, il Comune di Millesimo ribadisce il proprio impegno per una città più pulita, ordinata e sicura per tutti i cittadini”, conclude il sindaco.