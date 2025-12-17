A Varazze “Insieme per la musica”, concerto benefico al Boma con i TieniViva Gospel Voices

Varazze. Un evento solidale, in vista del Natale. Il 21 dicembre, alle ore 17, alla Marina di Varazze, nel dehor messo gratuitamente a disposizione dal ristorante Boma, si terrà “Insieme per la musica”, un concerto con i TieniViva Gospel Voices di Varazze. Iniziativa importante sostenuta dalla Fondazione De Mari e dal Comune.

“Questo concerto – spiega Alessandro Patanè, presidente della delegazione di Varazze di Confcommercio, tra gli organizzatori dell’evento – è di beneficenza a favore dell’associazione Make-A-Wish Italia Onlus, che realizza ogni anno i desideri di bambini e ragazzi malati oncologici”.

L’evento, con il contributo di Boma Ristorante e Confcommercio Savona, sarà allietato da cioccolata calda, frittelle di mele e vin brulè (offerta libera).

L’associazione Make-A-Wish sarà presente con un proprio spazio dove proporrà gadget natalizi e prodotti alimentari, pandori e panettoni, per sostenere la raccolta fondi.

Madrina d’eccezione sarà la varazzina di nascita Giuditta Arecco, oggi speaker di “Radio Italia”.

“Vi aspettiamo numerosi per celebrare il Natale con musica, gioia e solidarietà”.