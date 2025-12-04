A Varazze arriva il concorso di Confcommercio: “Vetrine di Natale 2025”

Varazze. Magia del Natale che riveste anche i negozi con le loro belle vetrine. Per questo. Confcommercio ha pensato a un concorso in occasione delle prossime festività natalizie. Ecco “Vetrine di Natale 2025”.
Regole. A partire dall’8 dicembre ogni commerciante potrà inviare la fotografia della propria vetrina di Natale ( al numero 3478818970) che verrà poi pubblicata sui canali social di Confcommercio e “Varazze è la mia città”.
Le tre vetrine più colorate, esuberanti e natalizie verranno premiate con una targa ricordo.
“Vi invitiamo a stampare la locandina ed apporla nella vetrina per scattare la fotografia – spiega Alessandro Patanè, presidente Confcommercio della Delegazione di Levante – Termine ultimo di invio, il 6 gennaio. Ringraziamo tutti i commercianti che parteciperanno alla nostra iniziativa”.